Serez-vous capable d’installer Windows 11 sur votre ordinateur actuel ? | La technologie

Windows 11 est sur le point d’être une réalité, mais tout le monde ne pourra pas l’installer en raison des exigences nécessaires.

Grâce à la fuite de Windows 11, de nombreux aspects de la nouvelle version du système d’exploitation de Microsoft ont été découverts après avoir passé plusieurs semaines sous le flot constant de nouvelles et de spéculations à ce sujet. Mais avant qu’il ne soit déjà publié il y a un problème qui inquiète certains utilisateurs : s’ils pourront l’installer.

L’habituel est que la grande majorité des ordinateurs peuvent passer d’un système d’exploitation à la nouvelle version sans problèmes majeurs et peu sont laissés d’ailleurs, mais il est vrai que l’industrie informatique avance et qu’il n’est pas toujours possible de tous les rencontrer. Cette fois, il peut y avoir ceux qui restent et vivent Windows 10 comme la dernière version de l’ordinateur que vous avez maintenant.

Bien qu’il n’y ait toujours rien confirmé par Microsoft, avec la version divulguée, il a été vu comment fonctionne Windows 11 et les exigences techniques pour l’installer, vous avez donc la possibilité de presque vous assurer qu’il sera à portée de votre ordinateur.

Les exigences connues jusqu’à présent sont d’au moins cinq et, heureusement, elles ne sont pas grandes, bien qu’elles puissent supposer un problème pour certains utilisateurs qui ont acheté du matériel très simple pour des tâches spécifiques.

Pour installer cette version de Windows 11, dont on ne sait toujours pas si c’est la dernière, vous devez disposer d’un disque dur d’au moins 64 Go de capacité, processeur avec au moins 2 cœurs, TPM 2.0, 4 Go de mémoire RAM et Démarrage sécurisé. On peut considérer qu’il ne s’agit pas d’exigences excessives, bien qu’il y ait un saut dans les spécifications nécessaires par rapport à celles de Windows 10.

Dans quelques jours, tous les détails seront confirmés. Comme nous l’avons dit, une version de Windows 11 a été divulguée, mais nous vous déconseillons de l’installer, il s’agit d’une compilation inachevée et peut vous causer des problèmes. Pour l’instant, le mieux est de continuer à attendre et de connaître toutes les nouvelles possibles à ce sujet.