Serge Aurier de Tottenham “ vous mettrait hors de la direction ” et est “ l’une des plus grandes responsabilités de la Premier League ”, affirme Jamie Carragher après la défaite de la Man City Carabao Cup

Jamie Carragher a lancé une attaque sauvage contre Serge Aurier de Tottenham après que sa faute ait aidé Manchester City à remporter un quatrième triomphe consécutif en Carabao Cup.

Les Spurs avaient l’air de mener le match de Wembley en extra-match alors que City n’a pas réussi à faire compter leur domination implacable, avant qu’Aymeric Laporte ne rentre à la maison sur un coup franc de Kevin De Bruyne tardivement.

Sky Sports

Carragher n’est certainement pas un grand fan d’Aurier!

.

La faute maladroite du capitaine ivoirien sur Sterling a conduit au vainqueur crucial de City

C’était un peu plus que les hommes de Pep Guardiola méritaient, mais le but aurait pu être facilement évité – Aurier prenant le plus gros du blâme.

Aurier a été chargé de garder le silence comme Raheem Sterling et c’est l’attaquant de Man City que l’arrière droit des Spurs a inutilement commis une faute pour le coup franc décisif qui a conduit au vainqueur de City.

Et Carragher, comme les anciens joueurs des Spurs Jamie Redknapp et Michael Dawson avant lui, a exprimé clairement ses sentiments sur Aurier lors du Monday Night Football.

«C’est une bonne compétence [from Sterling], mais ce n’est pas assez bon de cet homme [Aurier]», A déclaré Carragher.

.

C’était encore plus de chagrin pour Harry Kane et co à Wembley dimanche

«Raheem Sterling est sur son pied faible et traverse [the ball] pour une équipe City qui n’a pas d’avant-centre – n’oublions pas.

«Aurier est peut-être l’une des plus grandes responsabilités du football de Premier League et est un joueur qui pourrait vous dissuader de la direction avec la quantité de décisions folles qu’il prend.

«Nous savons ce qui s’est passé avec le but, il finit par courir hors du terrain, permettant à Sterling – la pire chose que vous puissiez faire – sur ce pied droit d’atteindre presque le but.

sabotage

Simon Jordan dit que le “ comptable ” Daniel Levy a sacrifié la finale et réclame de l’argent

pas de spectacle

Les Spurs font la risée et Jose aurait mieux combattu contre City

spursy

La superbe diatribe d’O’Hara sur talkSPORT après que Tottenham ait perdu la Coupe Carabao

favoriser

Gallagher révèle les craintes des Spurs et souligne comment Liverpool peut remporter le PL à Man City

épreuve de force

Man City remporte la Coupe Carabao: Laporte est vainqueur contre les Spurs, son fils est parti en larmes

décision

Man City remporte la Carabao Cup – mais le vainqueur du match, Laporte, aurait-il dû être sur le terrain?

Carragher a également déclaré qu’il pouvait comprendre pourquoi les Spurs étaient régulièrement critiqués après avoir été surclassés par City tout au long de la procédure – et a refusé de blâmer la défaite à la porte du patron par intérim Ryan Mason.

Il a ajouté: «Lorsque les fans des Spurs sont contrariés, la raison pour laquelle les gens parlent d’eux en ces termes est à cause de jeux comme celui-ci.

«Les quatre dernières finales de coupe, ils n’ont pas marqué de but. Et cette performance est essentiellement la raison pour laquelle ils sont bloqués avec cette balise.

«Et je ne peux pas argumenter pour eux. Et les fans des Spurs ne peuvent pas plaider pour eux sur le dos de cette performance. C’est sur les joueurs. Rien à voir avec le manager. »