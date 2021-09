Serge Aurier “ouvert” à choquer le transfert d’Arsenal après avoir quitté Tottenham et pourrait rejoindre la liste exclusive de joueurs pour jouer pour les deux rivaux du nord de Londres

Serge Aurier serait ouvert à un transfert choquant à Arsenal après avoir mis fin à son contrat avec ses rivaux du nord de Londres, Tottenham, selon des informations.

Le sort d’Aurier chez les Spurs a pris fin un an plus tôt cette semaine, après que le club ait échoué dans ses efforts pour le vendre pendant la fenêtre de transfert d’été.

.

Aurier cherchera maintenant à trouver un nouveau club et espère un séjour en Premier League

L’international ivoirien est désormais disponible sur un transfert gratuit vers tous les clubs intéressés et serait favorable à un séjour en Premier League.

L’ancien arrière droit du PSG était lié à un retour en France pendant la fenêtre, mais Tottenham n’a pas réussi à trouver un accord approprié.

Aurier, 28 ans, était fortement lié à Arsenal lorsqu’il a rejoint les Spurs pour 23 millions de livres sterling en 2017, et s’était même pris en photo avec un maillot des Gunners.

Aurier a déclaré à propos de son départ de Tottenham: “J’ai vraiment apprécié mon séjour aux Spurs et je tiens à remercier le club et les fans. Mais je pense que le moment est venu pour moi de relever un nouveau défi. »

Arsenal a été désigné comme destination potentielle par Sky Sports, mais toute décision a été compliquée par la signature de l’arrière droit Takehiro Tomiyasu.

GETTY

Arsenal s’est précipité pour signer Tomiyasu dans le cadre d’un accord surprise

L’international japonais a rejoint l’équipe de Serie A à Bologne le jour de la date limite dans le cadre d’un contrat de 15,5 millions de livres sterling, remplaçant Hector Bellerin qui a été prêté au Real Betis.

Aurier présenterait toujours une option beaucoup plus offensive sur le côté droit d’Arsenal et, si un accord était conclu, il rejoindrait une liste exclusive d’hommes qui ont franchi le rouge et qui se divisent et jouent pour les deux rivaux du nord de Londres.

La liste comprend des personnalités comme Emmanuel Adebayor, William Gallas, Sol Campbell et Pat Jennings.

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.