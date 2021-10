Serge Aurier, très proche de signer à Villarreal

in

10/04/2021 à 15:27 CEST

Marc Escola

Équipes La Ligue Ils sont toujours à la recherche de recrues en ce début de saison. Le joueur ivoirien Serge Aurier, qui est libre après s’être dissocié de la Tottenham Hotspur, pourrait être annoncé aujourd’hui en tant que nouvel acteur du Villarreal CF. Le côté était dimanche dernier à La céramique, où il a assisté à la réunion Villarreal-Betis, après quoi Unai émeri Il a admis les négociations pour son embauche lors d’une conférence de presse.

Émeri a coïncidé avec le footballeur dans son stade d’entraîneur de la Paris Saint Germain et bien qu’il n’ait pas précisé ce qui pouvait arriver, il n’a pas exclu la possibilité de signer son incorporation. “C’est un joueur que je connais et il est libre. C’est une option qui est envisagée dans le club, même si pour le moment on ne peut rien dire de plus”, a-t-il déclaré. Aurier était devenu un joueur qui sonnait pour diverses équipes comme le Real Madrid compte tenu de sa situation contractuelle mais il choisira de porter du jaune.

L’ancien arrière droit de Tottenham, Serge Aurier, est attendu en Espagne aujourd’hui afin de subir des tests médicaux avec Villarreal, selon @xavisidro. Contrat à terminer après examen médical. #Villarreal #transferts Agent libre d’Aurier depuis qu’il s’est séparé des Spurs le jour de la date limite. – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 3 octobre 2021

L’arrière droit, 28 ans, est un joueur physique, qui défend bien le groupe dans lequel l’Argentin joue habituellement Juan Foyth dans les ‘groguets’, reconverti en ailier depuis le poste de défenseur central, et dans lequel il a également le capitaine de l’équipe Mario Gaspar, car Emery utilise Ruben Peña dans des positions d’attaque plus avancées. L’Ivoirien pourrait passer les tests médicaux ce matin dans les installations de la Villarréal.