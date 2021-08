“Serge” en deuxième mi-temps propulse le Bayern Munich contre le FC Köln

in

Serge Gnabry du Bayern Munich était en difficulté en première mi-temps contre le FC Köln, mais l’entraîneur Julian Nagelsmann a fait quelques ajustements à la mi-temps qui ont tiré le meilleur du joueur de 26 ans.

Avec Leroy Sane sur le banc et Jamal Musiala à l’aile gauche, Gnabry a réussi un doublé en seconde période pour pousser les Bavarois à une victoire 3-2.

« La première mi-temps a également été bonne, nous n’avons tout simplement pas bien fini de nombreuses situations, puis nous nous sommes heurtés à la contre-attaque. Nous avons fait mieux après la pause. Nous avons ensuite joué davantage sur la possession et plus précisément », a déclaré Gnabry, qui a marqué quatre des huit doublés de sa carrière contre les Billy Goats. “Ils semblent me convenir d’une manière ou d’une autre.”

Alors qu’il était heureux d’aider l’équipe à gagner, Gnabry a reconnu que tout n’était pas génial, en particulier les buts encaissés.

« C’était inutile. Nous devons faire attention à ne pas concéder des buts aussi faciles. Sinon, ce sera un match plus facile pour nous », a déclaré Gnabry. « Des objectifs comme celui-ci ne sont jamais bons. Nous avons trop de pertes de balle faciles. Nous n’étions pas réveillés, cela ne devrait pas nous arriver.

Gnabry semble être libéré sur le côté droit en seconde période. Il avait l’air plus à l’aise et n’avait pas à s’inquiéter du bombardement d’Alphonso Davies dans sa région. Peut-être que cela pourrait être un simple ajustement pour Nagelsmann qui débloquera l’international allemand.

Quant à la façon dont il pense que cette saison se déroulera, Gnabry s’attend à de grandes choses.

« Nous nous amusons tous beaucoup, nous apprenons beaucoup. Espérons que nous nous améliorerons encore plus », a déclaré Gnabry.