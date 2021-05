Serge Gnabry du Bayern Munich a apprécié le temps passé avec Hansi Flick, Hermann Gerland

La star du Bayern Munich, Serge Gnabry, sait à quel point son temps à travailler avec Hansi Flick a été spécial.

«Nous lui sommes tous profondément reconnaissants. Ce qu’il a fait de nous et comment il nous a conduits à ces titres était génial », a déclaré Gnabry dans une récente interview avec SPOX et Goal. «Mais les gens viennent, les gens partent – cela fait partie de l’industrie du football. Hansi a fait un excellent travail.

Flick, cependant, n’était pas le seul entraîneur du Bayern Munich à avoir quitté le club. Hermann Gerland, qui a aidé à développer tant de joueurs, est également sorti.

«Il était très important, surtout pour les jeunes joueurs. Par exemple, je devais aussi utiliser son pendule d’en-tête de temps en temps », a déclaré Gnabry. «C’est dommage et triste qu’il nous quitte.»

Gnabry, cependant, se concentrera sur les bons moments qu’il a passés avec le personnel d’entraîneurs plutôt que d’être amer à propos de leur départ.

«Il y a eu de nombreuses expériences merveilleuses. Mais je me souviens particulièrement de la façon dont Hansi et ses collègues nous ont traités. Nous étions toujours sur la même longueur d’onde », a déclaré Gnabry. «Flick et son équipe d’entraîneurs étaient gentils et compréhensifs, mais aussi motivants. Nous nous sommes toujours sentis très, très à l’aise.

On a demandé à Gnabry s’il sentait que les rumeurs de conflit entre Flick et le directeur sportif Hasan «Brazzo» Salihamidzic jouaient un rôle dans le personnel d’entraîneurs quittant la Bavière, mais l’ailier a choisi de ne pas se plonger dans cette discussion.

«On en a beaucoup parlé, mais je ne peux pas en parler car nous, les joueurs, nous concentrons sur le sport», a déclaré Gnabry.

Gnabry, bien sûr, pourra retrouver Flick dès cet automne lorsque le joueur de 56 ans prendra la relève de l’équipe nationale allemande.