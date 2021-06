Serge Gnabry du Bayern Munich attend de grandes choses de son coéquipier allemand Jamal Musiala

in

La star du Bayern Munich, Serge Gnabry, s’est habituée à être entourée de talents dans la Säbener Straße.

Compte tenu du nombre de stars présentes sur le campus, Gnabry pense qu’il est devenu assez habile pour reconnaître les jeunes talents. Lorsque Jamal Musiala a déménagé au Bayern Munich, Gnabry a réalisé que le jeune était un joueur spécial.

«C’est un gars formidable. Son surnom ‘Bambi’ vient de Leroy, je pense », a déclaré Gnabry (tel que capturé par le compte Twitter @MiaSanMia). « Il ne fait aucun doute que ses qualités sont exceptionnelles. Comme vous avez pu le voir contre la Hongrie, il peut beaucoup aider l’équipe. Je suis complètement convaincu de lui. Son heure viendra, peu importe quand.

Ce moment pourrait venir plus tôt que tard si l’Allemagne a besoin du jeune contre l’Angleterre. Après une solide performance contre la Hongrie, des fans et des experts ont demandé à Joachim Löw de donner plus de temps de jeu à Musiala.

Après avoir joué son ballon international U-21 avec l’Angleterre, voir le jeune entrer sur le terrain au stade de Wembley serait quelque chose de spécial pour Gnabry – et pour tous les autres.

