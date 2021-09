Serge Gnabry du Bayern Munich commente une éventuelle prolongation de contrat

in

Bayern Munich a récemment prolongé le contrat de Joshua Kimmich et devrait annoncer la prolongation de son partenaire de milieu de terrain Leon Goretzka à son retour de la trêve internationale. Désormais, de nulle part, on parle de l’avenir de Serge Gnabry au club. On a demandé à l’international allemand, dont le contrat actuel court jusqu’en 2023, s’il prolongerait son séjour à Munich.

Gnabry a répondu : « Je me sens très à l’aise au Bayern, mais j’ai encore du temps dans mon contrat. Voyons ce qui se passe.”

Par Sport1, il y a déjà eu un échange de paroles entre le club et le joueur concernant le nouveau contrat. Bien que ce dernier n’ait pas encore pris de décision. Le joueur est actuellement à Stuttgart pour se préparer aux éliminatoires de la Coupe du monde de Die Mannschaft sous Hansi Flick.

Avec près de deux ans de contrat restant, le front office a plus que suffisamment de temps pour négocier et conclure un accord avec le joueur de 26 ans s’il souhaite le garder au club.