Serge Gnabry du Bayern Munich déchiré sur quel poste il préfère

La star du Bayern Munich, Serge Gnabry, a grandi en tant qu’avant-centre, mais sa carrière professionnelle l’a surtout vu jouer un rôle important en tant qu’ailier.

Lorsqu’on lui a récemment demandé quelle position il préférait, Gnabry n’a pas pu vraiment offrir une réponse claire car il aime jouer en avant – que ce soit au centre en tant qu’attaquant ou à l’extérieur en tant qu’ailier. “(C’est difficile à dire. Je m’amuse un peu plus au centre, car c’est le poste que j’ai toujours joué dans ma jeunesse », a déclaré Gnabry dans une interview avec SPOX et Goal. « Mais sur l’aile, que ce soit à droite ou à gauche, je me sens aussi bien. L’essentiel est que je joue offensivement.

Sous Hansi Flick, Gnabry avait un rôle défini en tant qu’ailier, mais il sera intéressant de voir ce que Julian Nagelsmann envisage pour le talentueux joueur de 25 ans. Gnabry, bien sûr, a joué pour Nagelsmann à Hoffenheim, alors qu’il était en prêt d’un an avec le Bayern Munich. Le partenariat a été un succès pour les deux parties alors que Gnabry a compilé 10 buts et sept passes décisives en 26 matchs dans toutes les compétitions cette saison-là.

Lorsqu’on lui a posé la question de savoir s’il voudrait ou non passer à l’arrière droit si Nagelsmann optait pour une formation basée sur les trois derniers, Gnabry n’a pas semblé trop enthousiasmé par l’idée, mais n’a pas non plus refusé la mission.

“Je préfère ne pas”, a déclaré Gnabry en riant. « En général, je m’amuse plus dans une position plus offensive. Mais si le coach me met là-bas, j’y jouerai aussi.