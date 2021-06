Serge Gnabry du Bayern Munich dit que Julian Nagelsmann améliore ses joueurs

in

La star du Bayern Munich Serge Gnabry a travaillé avec Julian Nagelsmann lors d’un prêt à Hoffenheim et sait que le nouveau patron en Bavière est un expert dans le développement de ses joueurs.

« Nous nous sommes rencontrés alors que je jouais encore pour le Werder Brême. À l’époque, il m’a convaincu d’aller au TSG Hoffenheim au lieu de passer une autre année à Brême », a déclaré Gnabry dans une récente interview avec SPOX et Goal. «Je me suis très bien développé sous lui. Il est encore très jeune, a un bon dynamisme et attache une grande importance aux petits détails. C’est quelqu’un qui rend ses joueurs meilleurs. J’ai vraiment hâte de retravailler avec lui. »

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il entendait par les « petits détails », Gnabry a expliqué que Nagelsmann ne néglige rien et cherche à apporter des solutions pour tous les domaines du jeu.

« Il nous a toujours donné d’excellentes tactiques. Il veut toujours être bien préparé à chaque séance d’entraînement et à chaque analyse de match », a déclaré Gnabry. « Nous avons surtout entraîné les choses que nous n’avons pas bien faites lors du match précédent. Encore et encore jusqu’à ce que nous fassions mieux. Julian Nagelsmann est un entraîneur motivé qui se donne toujours à 100 pour cent. Et je m’entends très bien avec ça parce que je donne toujours tout.