Serge Gnabry du Bayern Munich et Timo Werner de Chelsea heureux de l’attaque implacable de l’Allemagne

La star du Bayern Munich Serge Gnabry était en feu en première mi-temps pour l’Allemagne lors de la victoire impressionnante et dominante de Die Mannschaft sur l’Arménie.

L’attaquant de 26 ans a marqué des buts à la 6e et à la 15e minutes, respectivement, pour donner à l’Allemagne une avance de 2-0 sur les visiteurs.

Pour Gnabry, c’était un événement bienvenu car l’Allemagne avait fait l’objet de critiques pour n’avoir battu le Liechtenstein que 2-0 plus tôt dans la semaine.

« Nous étions forts devant le but, même si nous aurions pu marquer plus. C’est toujours un sentiment formidable de marquer et d’aider l’équipe », a déclaré Gnabry (tel que capturé par Tz). “Nous emportons cette euphorie avec nous maintenant, nous pouvons donc réaliser une autre bonne performance mercredi et obtenir à nouveau un résultat à ce moment-là.”

Pour Timo Werner du Chelsea FC, marquer un but et une passe décisive à Stuttgart, où il est né, a rendu cet effort spécial.

« C’est toujours spécial de revenir à Stuttgart et de marquer. Je pense que nous avons montré de très bonnes attaques ce soir, nous avons eu de très bons mouvements et nous poussions vraiment haut », a déclaré Werner (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia). “L’Arménie nous a donné plus d’espace que le Liechtenstein ne l’a fait jeudi.”