Serge Gnabry du Bayern Munich mécontent du manque de trophées cette saison

Un trait commun parmi les joueurs de la liste du Bayern Munich est qu’ils sont tous extrêmement axés sur les objectifs.

L’ailier Serge Gnabry est l’un de ces artistes les plus concentrés, qui apprécie de remporter le titre de Bundesliga, mais qui voulait toujours plus de cette campagne.

«Après tous nos succès la saison dernière, j’aurais souhaité à nouveau plus d’un titre, car je veux toujours en faire le plus possible. Le deuxième tour de la coupe contre Kiel a été particulièrement ennuyeux, cela n’aurait tout simplement pas dû nous arriver », a déclaré Gnabry dans une interview avec SPOX et Goal. «La plus grande déception a été la fin des quarts de finale de la Ligue des champions contre le PSG. Les gars ont tout donné et bien joué. C’est amer que nous soyons partis.

Certes, cette défaite en Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain pique toujours énormément – et a sans aucun doute laissé de nombreux Bavarois le sentiment qu’ils auraient dû gagner plus. Lorsqu’on lui a demandé d’évaluer la saison, Gnabry n’a pas semblé trop heureux de n’avoir remporté qu’un seul trophée.

«Nous sommes redevenus champions d’Allemagne et nous en sommes très heureux. Mais bien sûr, nous aurions aimé gagner encore plus de titres », a déclaré Gnabry. «Nous sommes des athlètes compétitifs, nous jouons ici au FC Bayern et nous voulons toujours tout gagner.»