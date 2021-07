Serge Gnabry et Bouna Sarr saluent la performance du Bayern Munich, malgré la défaite 2-0 en amical contre le Borussia Mönchengladbach

Cela fait désormais trois matches amicaux de pré-saison sans victoire pour le Bayern Munich alors que les hommes de Julian Nagelsmann se sont inclinés 2-0 face au Borussia Mönchengladbach d’Adi Hütter à l’Allianz Arena grâce aux buts de Hannes Wolf et Michael (59′) Wentzel (76′).

Tout comme les deux premiers matches amicaux contre le FC Cologne et l’AFC Ajax, Nagelsmann a apporté une pléthore de changements au milieu de la seconde mi-temps après avoir aligné un onze de départ composé de Ron Thorben-Hoffmann, Bouna Sarr, Tanguy Nianzou, Dayot Upamecano, Omar Richards, Michael Cuisance, Torben Rhein, Josip Stanisic, Joshua Zirkzee, Malik Tillman et Eric Maxim Choupo-Moting.

Serge Gnabry faisait partie d’une ribambelle de remplaçants en deuxième mi-temps, enregistrant ses premières minutes depuis son retour de ses vacances après l’Euro 2020 après ses excursions avec l’équipe nationale allemande. Il a remplacé Choupo-Moting à la 60e minute et a en fait marqué un but qui a été refusé à la 86e minute, seulement 10 minutes après que ‘Gladbach ait pris l’avantage 2-0. Il avait fait sentir sa présence rapidement après son entrée. Il a presque eu un brillant aller-retour avec Jamie Lawrence à la 66e minute après que le défenseur lui ait joué une passe intelligemment déguisée dans la zone de ‘Gladbach et avait commencé le jeu à la 73e minute lorsque Nemanja Motika avait envoyé un centre dangereux vers le retour de poste qui vient d’échapper à une touche de Gabriel Vidovic.

S’exprimant après le match, Gnabry a déclaré qu’il était bon de jouer à nouveau devant les fans et que le Bayern, dans son ensemble, sera en mesure de régler les problèmes avant le début de la saison de compétition (FCBayern). « Jouer à nouveau après quelques semaines sans football et ensuite devant des fans était amusant. Bien sûr, c’est un peu cahoteux au début, mais je pense que cela viendra dans les prochaines semaines. C’était un bon match, nous avons couru le ballon et créé des occasions. Crédit aux jeunes joueurs aussi, ils ont joué bravement. Bien sûr, lorsque les autres gars reviendront, nous essaierons de basculer le commutateur dès que possible », a-t-il déclaré.

Bouna Sarr a commencé à l’arrière droit et a marqué un total de 60 minutes avant que Nagelsmann ne change tous ses joueurs de champ hors Hoffmann. Il n’est clairement pas le numéro un dans l’ordre hiérarchique de Nagelsmann, mais comme le manager lui-même l’avait mentionné, il a estimé que la défense en première mi-temps était meilleure qu’elle ne l’avait été contre Cologne et l’Ajax.

Sarr a déclaré qu’il avait l’impression que la forme défensive était vraiment bonne jusqu’à ce qu’ils finissent par céder en seconde période. « La performance en première mi-temps était bonne. Le résultat n’est pas bon, bien sûr, mais en préparation, le plus important est de travailler sur soi athlétiquement, d’entrer dans le jeu et d’être prêt pour le match de coupe à venir. Je pense que nous étions compacts jusqu’au but contre. Les détails ont ensuite décidé du jeu », a expliqué le défenseur.