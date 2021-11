Serge Gnabry et le Bayern Munich négocient toujours le salaire pour une prolongation de contrat

Le Bayern Munich a clairement indiqué qu’il avait l’intention de faire signer à Serge Gnabry une prolongation de contrat avec le club dans un avenir proche. Son contrat actuel devrait expirer en 2023 et il emboîterait le pas à Joshua Kimmich et Leon Goretzka, qui ont tous deux récemment signé de nouveaux accords avec le club. Le Bayern aimerait également accorder une prolongation à Thomas Muller, tandis que l’avenir de Niklas Sule est toujours en jeu.

Pour le cas de Gnabry, il n’y a vraiment pas de question à ce stade pour savoir s’il obtiendra ou non un nouveau contrat, il s’agit simplement que toutes les parties s’entendent sur un salaire approprié. Selon les informations de Sport1 et Bild, telles que capturées par az, Gnabry demande une augmentation de salaire qui finirait par faire de lui l’un des meilleurs salariés du Bayern, au même niveau que Robert Lewandowski, Lucas Hernandez, Thomas Muller et Leroy Sane, qui sont actuellement les meilleurs salariés du club.

Sur le papier, Gnabry est certes un candidat digne d’une augmentation de salaire en fonction de ses récentes performances pour le club, mais ce n’est pas si simple. Le Bayern ressent toujours les pertes financières de la compensation de la pandémie de coronavirus et doit être encore plus responsable fiscalement qu’il ne le fait déjà, en maintenant un équilibre harmonieux entre sa structure salariale. Jusqu’à présent cette saison, Gnabry a marqué huit buts et fourni quatre passes décisives sur un total de dix-huit apparitions dans toutes les compétitions, et a aidé le luxe de Julian Nagelsmann d’avoir des ailiers en forme entre Gnabry, Leroy Sane, Jamal Musiala et plus récemment, Kingsley Coman.

Photo de Sven Hoppe/alliance photo via .

Le front office du Bayern aura la tâche difficile de parvenir à un accord salarial avec Gnabry qui le récompense à la fois pour ses performances récentes, mais ne confond pas non plus sérieusement l’équilibre global de la structure salariale de l’équipe. S’il devenait l’un des meilleurs revenus avec son nouveau contrat, d’autres joueurs feraient certainement la queue en attendant plus d’argent, ce qui donnerait au front office moins de poids à la table des négociations pour les candidats suivants. Ce qui fonctionne à la fois en faveur de Gnabry et du Bayern, c’est son désir de rester dans l’équipe et de rester avec ses collègues « 1995 » Kimmich et Goretzka. Sule est également né cette année-là, mais son avenir avec le club est beaucoup moins certain.

Si un nouvel accord n’est pas conclu avant la fin de la saison, cela pourrait dépendre en grande partie des résultats finaux obtenus lors des prochaines fenêtres de transfert. Oliver Kahn avait récemment fait savoir à Hasan Salihamidzic qu’il s’attend à de bons résultats financiers des prochaines fenêtres pour aider à compenser certaines des pertes financières ainsi qu’à se débarrasser d’une partie du poids mort sur la liste du Bayern. Kahn a souligné le manque de fonds entrants des deux dernières fenêtres de transfert pour le Bayern et leur incapacité à vendre certains joueurs. Il veut que cela change, et pour l’amour de Gnabry, les chances d’un salaire plus élevé seraient plus élevées avec des bénéfices importants à la fois cet hiver et l’été prochain.