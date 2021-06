Serge Gnabry se bat contre son coéquipier du Bayern Munich et de l’Allemagne, Leroy Sane

in

L’ailier du Bayern Munich, Leroy Sane, a lutté puissamment pendant cette pause internationale pour l’Allemagne et Serge Gnabry appelle les fans à soutenir son coéquipier.

“Nous n’avons jamais besoin de sifflets”, a déclaré Gnabry à propos des railleries dirigées contre Sane lors du match contre la Hongrie (tel que capturé par Abendzeitung). «Je ne peux pas comprendre quand les sifflets sont soufflés. Ce serait mieux s’il y avait du soutien.

Gnabry n’a pas caché le fait que Sane était en difficulté, mais l’attaquant du Bayern Munich a déclaré que “le talent et la force de jeu de l’ancien joueur de Manchester City prévaudront toujours”.

Gnabry a également déclaré que Sane avait augmenté son intensité à l’entraînement et était déterminé à revenir sur la bonne voie. Plus précisément, Gnabry a déclaré que Sane “appuyait sur le gaz à l’entraînement” et qu’il avait vu beaucoup de bonnes choses de Sane contre la Hongrie sur lesquelles il pouvait s’appuyer.

Quoi qu’il en soit, Sane se retrouvera probablement sur le banc contre l’Angleterre car Thomas Müller devrait être prêt à commencer et Kai Havertz et Gnabry, lui-même, semblent être des verrous pour occuper la première ligne.