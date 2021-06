Serge Gnabry triste de voir ses amis proches quitter le Bayern Munich

in

La fin d’une saison en club apporte parfois de la joie, parfois du soulagement, et bien trop souvent un peu de tristesse.

Au Bayern Munich, l’équipe semble être universellement contrariée par le fait que David Alaba, Jerome Boateng et Javi Martinez ont tous quitté le club.

Pour Serge Gnabry, c’était dur à prendre.

“C’est une honte pour moi quand des gens avec qui je suis des amis très proches quittent le club”, a déclaré Gnabry dans une récente interview avec SPOX. «Au fil des ans, vous vous habituez à être avec des gars comme David, Jérôme ou Javi, à partager le vestiaire avec eux et à faire beaucoup de choses ensemble en privé. J’en suis très triste et il me manquera tous les jours.

Pressé par le départ d’Alaba – et la perception qu’il est avide de conclure un accord plus lucratif avec le Real Madrid – Gnabry pense que tout le monde devrait être plus compréhensif.

«Je pense que nous, les footballeurs, sommes souvent incompris. En public, personne ne sait exactement ce qui se passe dans les coulisses, de quoi on a parlé, quels sont finalement les motifs pour dire au revoir », a déclaré Gnabry. “En fin de compte, les gens disent:” Les footballeurs sont de toute façon une question d’argent “, mais je ne pense pas que tout soit une question d’argent. En tant qu’étranger, vous êtes dans une position différente et jugez par ce que vous entendez et lisez, mais cela ne signifie pas que vous avez automatiquement raison.