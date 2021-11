Serge Ibaka, à la G League

Les Clippers de Los Angeles ont battu le Heat de Miami jeudi (112-109) pour ajouter sa sixième victoire consécutive dans un match non joué par Serge Ibaka, qui a demandé à jouer dans la G League pour continuer sa préparation après s’être remis d’une longue blessure au dos.

Serge Ibaka a fait son premier tir ce soir pour les Agua Caliente Clippers, a raté les huit suivants, puis a fait les trois derniers. Ibaka a terminé avec 14 points, 8 rebonds, un vol et 2 blocs dans une victoire 101-93 contre Ignite. Brandon Boston Jr. a mené tous les marqueurs avec 23 points – Law Murray ⛵ (@LawMurrayTheNU) 12 novembre 2021

Le centre hispano-congolais est revenu dimanche contre les Hornets après plus de cinq mois sans jouer et a également participé au match de mardi contre les Trail Blazers de Portland. Cependant, l’entraîneur des Clippers Tyronn Lue a expliqué aux médias que c’était Ibaka lui-même qui lui avait demandé d’aller aux Agua Caliente Clippers de la ligue de développement de la G League pour pouvoir ajouter plus de minutes et continuer à progresser.

Lue a déclaré qu’Ibaka voulait « trouver son rythme » et a salué le fait qu’il est « un vrai professionnel » pour être passé temporairement à la G League afin d’améliorer ses performances dès que possible. Sans Ibaka, les Clippers ont prolongé leur splendide séquence de victoires consécutives à six après un duel très excitant contre le Heat.