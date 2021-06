Serge Ibaka dit au revoir à la saison par derrière

Serge Ibaka (31 ans et 2,08 mètres) manquera le reste de la saison, selon les Los Angeles Clippers. L’attaquant a subi, ce jeudi 10 juin, une opération de retour et il ne pourra pas aider son équipe en demi-finale des playoffs, qui affronte les Utah Jazz et file 2-0 contre eux. L’Hispano-congolais n’a pu disputer que les deux premiers matchs du premier tour face aux Dallas Mavericks : il n’avait que 9 minutes de moyenne et en moyenne 5 points et 2 rebonds.

Cette opération pourrait l’écarter des Jeux Olympiques avec l’Espagne, une option qui s’est présentée après qu’on a su que la présence de Niko Mirotic était presque exclue. Ibaka ne fait plus partie de l’équipe nationale depuis la Coupe du monde 2014. La FIBA ​​​​n’autorise qu’un seul naturalisé et l’attaquant du Barça avait été l’option choisie lors des récents tournois internationaux.

Signez avec les Clippers

Ibaka a décroché les Clippers cet été des Raptors de Toronto en tant qu’agent libre.. Il a retrouvé Kawhi Leonard, avec qui il avait remporté la bague de champion au Canada en 2019. Il a signé pour deux saisons et 18,9 millions de dollars, le second, option joueur (il continuera dans la franchise s’il le souhaite).

L’Africain, nationalisé espagnol, a connu une saison très dure physiquement. Il n’a joué que 41 matchs, sa plus faible participation depuis qu’il était en NBA, et il a en moyenne 11,1 points et 6,7 rebonds. Il s’agissait de sa 12e saison dans la Ligue nord-américaine.