Serge Ibaka, mécontent des Clippers : « Je veux jouer plus »

Le pivot international espagnol de Los Angeles Clippers Serge Ibaka Il a admis dans une récente interview avec Andrew Greif dans le Los Angeles Times qu’il était frustré par la situation actuelle dans l’équipe de Los Angeles. Au fond, il n’est pas satisfait des minutes dont il dispose, même s’il comprend le rôle compliqué de son entraîneur :

« Je vais être honnête avec vous, je suis frustré. En tant qu’entraîneur, Tyronn Lue essaie de faire de son mieux pour garder l’équipe ensemble, pour que l’équipe joue le meilleur basket-ball et en tant que joueur, en tant que travailleur , en tant que personne qui aime le basket comme moi, je veux jouer, je veux jouer plus, mais cela ne veut pas dire que je vais arrêter d’être un professionnel.

– #LaFamilia en @NBAspain ⬇️ Victoire de @LAClippers avec 1⃣7⃣ points et 5⃣ rebonds – @sergeibaka #SomosEquipopic.twitter.com/WzhMVNpDSC – Basket Espagne (@BaloncestoESP) 23 décembre 2021

Serge Ibaka n’a pas trop d’occasions de briller cette année. Après s’être remis d’une blessure, il a Isaiah Hartenstein devant lui dans la rotation. Contre les Kings, lors du dernier match qu’il a joué, il a terminé avec 17 points en 20 minutes. Ibaka est en forme et, s’ils ne veulent pas l’engager ou le renouveler (il sera agent restreint l’été prochain), la chose normale est qu’ils chercheront une issue qui plaise à tout le monde.

Rumeurs NBA

Ainsi, comme nous l’avons publié dans Blogdebasket, les Clippers cherchent à améliorer l’effectif avec l’arrivée d’un meneur de jeu qui donnera à l’équipe un peu plus de stabilité en attaque. Dans l’une des dernières rumeurs, ils évoquent l’option d’incorporer John Wall et Ibaka serait inclus dans le package. On verra ce qui finira par se passer.