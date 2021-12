Au milieu des rumeurs grandissantes selon lesquelles une décision est envisagée, le milieu de terrain de la Lazio Sergej Milinkovic-Savic a parlé de son engagement pour son équipe actuelle. Le Serbe est depuis longtemps une cible pour les superpuissances européennes, notamment Manchester United. Les discussions sur une brouille avec le manager Maurizio Sarri n’ont fait qu’attiser le feu, mais selon un rapport de Fabrizio Romano, Milinkovic-Savic est content dans la ville éternelle.

Le milieu de terrain a déclaré : « Je vois beaucoup de rumeurs à mon sujet mais… je m’en fiche ! Je veux juste que la Lazio gagne. Sarri et Milinkovic-Savic étaient tous deux connus dans le passé pour être des personnages épineux et donc une retombée ne serait pas l’événement le plus ridicule.

Sergej Milinkovic-Savic prête allégeance à la Lazio

Déplacement exclu

La Lazio a été une excellente montre sous l’ancien patron de la Juventus et de Napoli Sarri, avec Milinkovic-Savic contribuant grandement. Au cours des saisons passées, il n’a pas été à la pointe de la technologie dans le dernier tiers. Ce n’est pas le cas ce trimestre avec cinq buts et six passes décisives en un peu plus de 1 400 minutes, ce qui représente un solide retour. Ceci n’est amélioré que par le leader Ciro Immobile et le vainqueur de la Coupe du monde Pedro.

La moitié rouge de Manchester serait la destination la plus probable pour le Serbe, car un milieu de terrain semble être la dernière pièce de leur puzzle complexe. Cela étant dit, l’homme de la Lazio est loin d’être aussi défensif que Fred et Scott McTominay, ce qui signifie que les liens avec d’autres cibles – celles plus défensives – ont plus de sens pour Manchester United.

Avec un déménagement en janvier censément hors de propos, Milinkovic-Savic peut pleinement s’inscrire dans la campagne nationale de la Lazio où ils occupent actuellement la huitième place du classement de la Serie A. Parallèlement, Porto attend la première phase à élimination directe de la Ligue Europa, un tournoi dans lequel Sarri a participé jusqu’au bout avec Chelsea.

