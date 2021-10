Sergi Barjuán n’appuie pas sur la touche

31/10/2021 à 12h42 CET

pari

Les Barcelone ne se réveille pas du cauchemar. Après la défaite face au Rayo Vallecano à Vallecas, le club a pris la décision de limoger Ronald Koeman… et l’intérimaire Sergi Barjuán n’a pas non plus trouvé la clé pour que vous puissiez faire décoller l’équipe.

Alavés a été le dernier à sucer le sang du Barça lors d’un week-end d’Halloween terrifiant pour Barcelone. Memphis Depay a été le seul à échapper au froid général avec son grand but, mais le reste de ses coéquipiers ne peut pas en dire autant.

Les résultats sont comme du coton, ils ne trompent pas, et ils expliquent parfaitement la situation. 16 points en 11 matchs sont des chiffres qui équivalent aux pires départs de Barcelone puisque les victoires valent trois points (00-01 et 02-03).

En outre, Kun Agüero a dû être hospitalisé pour une tachycardie après s’être imposé dans l’équipe de départ. Espérons que ce ne soit rien, mais son départ a été la cerise sur une soirée à oublier au Camp Nou.

En réalité, après le but de Memphis tout le monde leur a promis très heureux, mais la joie a duré deux minutes. Luis Rioja est arrivé et a marqué le match nul avec un but brutal.