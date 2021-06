Sergi Barjuan nommé entraîneur de Barcelone B

in

Barcelone a confirmé que l’ancien arrière gauche Sergi Barjuan avait été nommé nouvel entraîneur de Barcelona B.

Sergi Barjuan remplace Francisco Javier García Pimienta, qui a été limogé après trois ans la semaine dernière.

Le joueur de 49 ans a signé un contrat avec les géants catalans qui court jusqu’au 30 juin 2023 et commencera son nouveau travail le 12 juillet lorsque la pré-saison devrait commencer.

Le nouvel entraîneur a gravi les échelons à Barcelone et jusqu’à l’équipe première. Il a joué 386 matchs pour les Catalans, marquant 11 buts et décrochant neuf titres.

Sergi Barjuan a joué pour l’Atletico Madrid avant de raccrocher et de retourner au Barça pour gérer l’équipe Juvenil A de 2009 à 2011.

Il a également occupé des postes d’entraîneur en Espagne avec Recreativo, Almería et Real Mallorca et plus récemment en Chine avec Zhejiang Greentown.