Sergi Barjuan parle de l’affrontement entre Dembele, Coutinho et l’UCL du Barça avec le Dynamo Kiev

L’entraîneur par intérim de Barcelone, Sergi Barjuan, a parlé mardi de l’affrontement de l’équipe en Ligue des champions contre le Dynamo Kiev.

Le joueur de 49 ans a parlé du retour des joueurs blessés du Barça, a offert des mises à jour rapides sur Sergio Aguero et Philippe Coutinho et l’importance de prendre les trois points.

Voici les meilleurs morceaux :

Barjuan sur la Ligue des champions

C’est énorme pour moi. Être l’entraîneur d’un match de Ligue des champions après avoir été joueur. Les joueurs sont sous beaucoup de pression, demain c’est spécial, ça dépend d’eux. Ils ont tout entre leurs mains. C’est vrai qu’ils doivent être organisés, être le Barcelone que nous voulons et espérons.

La grande chance des joueurs du Barça est leur talent. Ce sont des joueurs habitués à tout scénario et à tout type de pression. Nous serons meilleurs si nous jouons sans anxiété. On sera mieux si on est calme avec le ballon, si on sait trouver les espaces. Aujourd’hui à l’entraînement nous avons insisté sur la nécessité d’être organisé et d’être nous-mêmes, de jouer avec l’essence du Barça que nous voulons. Gagner demain aiderait à changer l’ambiance.

Barjuan sur le retour des joueurs blessés

Certains de ces joueurs viennent d’un très long processus de blessure et veulent nous aider à un moment comme celui-ci est très important. Tous ceux qui sont appelés ont la possibilité de jouer. Ils doivent tous être conscients que le onze de départ doit être au sommet de sa performance.

Barjuan si c’est un must

Au Barça, il faut toujours gagner. Être au plus haut niveau, y rester, continuer à gagner. Ils savent tous ce qu’il y a sur la table. Et nous devons trouver un moyen de remporter cette victoire et d’en profiter et de ramener un peu de positivité et de joie aux fans également.

Barjuan sur l’ambiance

Je n’ai pas eu beaucoup de séances d’entraînement. Ils connaissent, nous savons, l’importance de ce match. L’importance des trois points. Mais nous ne voulons pas mettre la pression sur l’équipe. Je veux le contraire, rêver, trouver de l’espace, être le Barça que nous voulons tous.

Barjuan dans l’équipe

Je suis très fier d’être ici et de représenter le club. Les fans doivent être forts comme jamais car c’est dans ces moments difficiles que nous le ressentons le plus. Je pense que l’équipe est capable de faire face à ce moment malgré les problèmes que nous avons. Hier, je parlais à Kun et il est calme. Il est dans sa chambre, mais calme.

Barjuan sur Dembélé

La récupération des joueurs est importante pour la compétition interne. Que nous récupérions des joueurs, c’est bien, et ce que nous voulons, c’est qu’ils contribuent tous à leur meilleur football. Dembele est absent depuis longtemps et il est apprécié qu’il veuille être là pour aider l’équipe.

Barjuan sur Coutinho

J’ai parlé avec tout le monde et j’ai aussi parlé avec Coutinho. Je lui ai dit que le Camp Nou m’avait aussi sifflé. Dans ces moments difficiles, il faut y aller doucement et être fort. La seule façon de vous rendre fort est d’être vous-même.

Barjuan au vestiaire

Ce que j’ai fait a été d’essayer de me connecter avec eux. Je n’ai vu aucun manque de quoi que ce soit. Il y a des joueurs expérimentés qui contribuent plus que les jeunes, mais la relation entre les jeunes et les vétérans est très bonne.

Barjuan au travail

Vous demanderiez à un millier d’entraîneurs et ils voudraient être à ma place. En tant que cule, je souhaite le meilleur pour le club et je vais essayer tout ce que je peux pour résoudre cette situation.