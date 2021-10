Sergi Barjuan s’entretient avec Ansu Fati, Ousmane Dembele et Riqui Puig devant Alaves

L’entraîneur par intérim de Barcelone, Sergi Barjuan, a participé vendredi à la conférence de presse d’avant-match du club pour parler du match contre Alaves.

Barjuan a été rejoint par le président Joan Laporta, qui a parlé du départ de Ronald Koeman, mais l’entraîneur a été interrogé sur l’équipe.

Le nouveau patron par intérim a parlé des premières séances d’entraînement, a offert quelques mises à jour sur Ansu et Ousmane Dembele et a également été interrogé sur Riqui Puig.

Voici les meilleurs morceaux :

Barjuan se présente

Je tiens à remercier le président pour sa confiance et aussi à remercier Ronald Koeman, ayant travaillé à ses côtés ces derniers mois, nous savons tous que les résultats dictent notre avenir. C’est une situation difficile dans laquelle nous travaillons pour essayer de mettre en œuvre tous les critères qui nous apporteront le succès demain.

C’est plus facile de travailler avec ces joueurs, il y a beaucoup de talent. Ce que nous avons fait aujourd’hui m’a satisfait, les joueurs ont compris le concept, je les ai vus très engagés. En ce moment, nous devons tous être ensemble, unis et jouer à ce jeu aussi intensément que possible. C’est le plus important. La façon dont nous jouons ne changera pas tant que ça, les joueurs sont les mêmes, mais nous avons ajusté quelques aspects tactiques.

Barjuan à son approche

Je pense que ce que j’ai vu, c’est vraiment rendre la joie et le bonheur des joueurs, jouer avec le sourire aux lèvres. Ils ont déjà démontré ce qu’ils sont en tant que joueurs, ils savent rivaliser, sont habitués à la pression. Demain, ils savent qu’ils doivent essayer de gagner le match. La ligue est toujours à gagner. Nous devons prendre trois points, surtout en jouant à domicile.

Barjuan sur ses objectifs

Mon objectif est de gagner, de faire en sorte que cette équipe gagne ses matchs. Je vais essayer de renverser la situation et je vais essayer d’ajouter mon grain de sel pour changer la dynamique de cette équipe et la situation. Si nous voyons que les choses vont bien, tant mieux, mais si nous devons prendre des décisions différentes, nous le ferons.

Barjuan sur Alaves

C’est difficile. Même pas 24 heures ne se sont écoulées, c’est donc une situation stressante. Il faut regarder des vidéos, mes entraîneurs adjoints m’aident beaucoup. Nous essayons de voir comment nous allons blesser notre adversaire à chaque match. Nous comprenons leur système. Ils ont des joueurs intéressants, peut-être pas l’équipe la plus rapide. Nous allons essayer de garder le ballon, ce que nous avons entraîné aujourd’hui, pour essayer de blesser nos adversaires de plusieurs manières. J’espère donc que notre patience et notre verticalité nous aideront à gagner

Barjuan sur la façon dont l’équipe est

Je pense assez bien. Dans le jeu, nous essaierons de dominer le ballon. Il faut faire les choses étape par étape. Beaucoup de choses se sont passées en peu de temps. Le style de jeu n’est pas négociable et c’est évident. Nous devons avoir plus de présence et dominer davantage le ballon. On va aussi chercher des solutions défensives et au final faire en sorte que le ballon passe au fond des filets.

Barjuan sur Riqui Puig

En fin de compte, tous les joueurs disponibles ont une chance de jouer. Je ne peux pas baser ma décision sur une seule séance d’entraînement. Je dois voir quelles sont les meilleures options pour le match de demain.

Barjuan sur Dembele et Ansu Fati

Dembele est disponible pour qu’il puisse être appelé. Ansu n’était pas à l’entraînement donc c’est impossible pour le match de demain. C’est la situation. Si vous vous entraînez, vous avez une chance de jouer, mais si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas.

Barjuan sur l’appel d’Abde et Alvaro Sanz

C’est vrai qu’ils peuvent avoir des chances. Il y a beaucoup de problèmes de blessures et nous devons essayer d’équilibrer l’équipe, compte tenu des absences. Ces deux joueurs peuvent peut-être donner quelque chose à l’équipe et on verra bien.