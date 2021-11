Sergi Barjuan s’entretient avec Ousmane Dembele, Xavi et Celta Vigo

Sergi Barjuan a affronté la presse en tant qu’entraîneur par intérim de Barcelone pour, vraisemblablement, la dernière fois vendredi pour parler du voyage de son équipe au Celta Vigo.

L’homme de 49 ans a parlé de l’opposition de samedi, de la forme physique d’Ousmane Dembele et a également fait part de ses réflexions sur Xavi.

Voici les meilleurs morceaux :

Barjuan sur le Celta Vigo

ça va être un autre genre de jeu [to Kiev]. Nous savons qu’ils vont nous presser beaucoup. Nous sommes conscients que la presse sera peut-être différente de Kiev. la priorité du Barça est d’avoir le ballon.

Barjuan sur ce qu’il dira à Xavi

Al Sadd l’a officialisé mais le Barça ne l’a pas encore fait, nous devons donc attendre que ce soit officiel des deux côtés. J’ai une bonne relation avec Xavi, nous parlons librement et nous nous entraidons. Quand tout sera officiel, je serai heureux de continuer à aider le club.

Barjuan si Xavi est la meilleure option

Cette question est plus pour le club. Je suis le manager ici et j’essaie de faire de mon mieux pour donner à l’équipe tout ce dont elle a besoin pour jouer au plus haut niveau.

Barjuan sur Ousmane Dembélé

Lorsque vous assumez le poste que j’ai occupé il y a quelques semaines, vous devez prendre des décisions. J’ai décidé que Dembele jouerait. Il est revenu, il s’est entraîné avec nous, il avait l’air bien à l’entraînement. S’il n’était pas blessé aujourd’hui, personne ne dirait rien. Le football comporte ces risques.

Barjuan sur le Celta étant son dernier match

C’est très spécial mais je connaissais la situation, ils m’ont demandé si j’étais prêt et capable de le faire. Je savais qu’il y avait une date d’expiration. C’est un stade difficile à jouer, mais je suis convaincu que si nous jouons comme nous l’avons fait à Kiev, si nous sommes unis en tant qu’équipe, alors les choses seront positives. Lorsque vous recevez un cadeau spécial comme celui-ci, il est difficile de le lâcher, mais c’est la situation.

Barjuan sur son temps avec l’équipe

Vous essayez de donner une continuité à ce que vous savez. De toute évidence, après une victoire, ils sont beaucoup plus heureux, mieux préparés à relever ces défis. Aujourd’hui on a essayé de s’amuser, j’ai vu beaucoup de joueurs de bonne humeur, rire entre eux. C’est formidable de créer l’unité.

Barjuan sur la suite

Je vais retourner au Barca B. J’ai profité de chaque instant. J’ai juste essayé d’être honnête et sincère, pas seulement maintenant mais aussi avec l’équipe B. J’essaie d’être très transparent, d’être moi-même, d’avoir cette communication et d’être proche des joueurs, c’est mon style.

Barjuan sur l’avenir de l’équipe

Je pense que les joueurs, l’endroit où ils parlent, c’est sur le terrain. Ce sont de très bons joueurs, j’espère qu’il y aura un peu de calme maintenant. Il y a une équipe pour se battre et être plus élevée en Liga et se qualifier pour la Ligue des champions. Nous devons maintenir cette dynamique positive.

Barjuan sur s’il veut être manager à l’avenir

Non, je n’y ai jamais pensé. Je pense juste à donner le meilleur aux joueurs et à me donner le meilleur. Je n’ai jamais fait les choses en pensant à l’avenir. Je vis toujours dans le présent. dans ces moments-là, vous vous demandez ce que vous pouvez faire pour améliorer les choses. Je l’ai beaucoup apprécié.