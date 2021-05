Sergi Darder se défend et nie avoir insulté l’arbitre

23/05/2021 à 23 h 00 CEST

Milieu de terrain de l’Espanyol Sergi Darder a quitté le terrain indigné après avoir été expulsé à la dernière minute du match contre Tenerife. Le Catalan, qui a vu comment l’arbitre lui a montré le carton rouge direct assurant qu’il avait reçu une insulte de sa part, s’est défendu sur ses réseaux sociaux.

Message de Darder sur Instagram

“Je me sens très impuissant à cause de ce qui s’est passé aujourd’hui. Quand il ne restait plus grand-chose pour la fin, j’ai dit à haute voix” il se moque de nous “, faisant référence au gardien de Ténérife et à sa perte de temps constante. Il est venu vers moi et a décidé de m’expulser. Quand je lui ai demandé pourquoi, il m’a dit que c’était pour lui avoir dit “je chie sur ta grand-mère.” Ce n’est pas vrai. Je n’ai jamais dit cela à aucun moment, et j’espère que, profitant du fait qu’il n’y a pas de public, vous pouvez trouver l’audio de mes mots et corriger l’erreur afin que je puisse aider mes coéquipiers lors du dernier match de la saison“.

Défendu par le technicien

De son côté, le technicien perruche, Vicente Moreno, a avoué lors d’une conférence de presse que “j’ai le sentiment qu’il y a eu une mauvaise interprétation” et que “nous verrons ce que disent les images”.