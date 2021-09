Sergi García et Jon Rahm donnent à l’Europe le premier point du Ryder

in

24/09/2021

19:06 CEST

Sergio García et Jon Rahm ont obtenu pour l’Europe le premier point de la Ryder Cup qui se déroule à Whistling Straits (Wisconsin), après avoir remporté le premier match de la compétition en 3y1 au couple américain formé par Jordan Spieth et Justin Thomas.

Le couple espagnol, qui a fait ses débuts en jouant ensemble dans un Ryder, a montré d’excellents rapports et un bon jeu du tee au green en combinant leurs coups., leur a permis profiter d’un avantage que les deux Américains ne pouvaient plus regagner.

Un excellent jeu de fairway de Sergio combiné avec de bons putts de Jon ils ont mis fin à la résistance de l’équipe Américaine qui a cédé pendant 3y1. « Je savais que j’avais un bon partenaire à mes côtés et c’était phénoménal & rdquor ;, a déclaré Sergio, qui continue de s’appuyer sur son record de victoires à Ryder. “C’était un super match, on a très bien joué et atteindre le premier point fait toujours du bien & rdquor;, a commenté l’Espagnol.

Bon rapport

De son côté, Jon Rahm aimait aussi jouer aux côtés de Sergio. « Je savais que ça marcherait avec Sergio qui rend tout plus facile même si on craignait un couple très difficile devant & rdquor ;, a-t-il déclaré.. « Heureusement, j’ai fait quelques putts qui nous ont donné le trou et la confiance, grâce aux bonnes actions de Sergio & rdquor ;.

Le bon début européen avec le triomphe des Espagnols ne s’est pas poursuivi dans les trois autres matchs en jeu. Les États-Unis ont réagi rapidement avec la victoire de Dustin Johnson-Collin Moriwaka, qui a battu Paul Casey et la recrue Viktor Hovland, 3/2.

Dans les deux autres matchs, les choses n’allaient pas mieux pour les Européens. Brooks Koepka et Daniel Berger ont représenté Lee Westwood et Matt Fitzpatrick par 3/2

Battre McIlroy-Poulter

Le parti le plus clair pour la partie nord-américaine a été formé par Patrick Cantlay-Xander Schauffele, qui a commencé avec un 5 Up clair contre McIlroy-Poulter et c’était déjà impossible de récupérer bien qu’ils aient essayé jusqu’au bout, de tomber 5/3.

Dans la session de l’après-midi, à partir de 19h10, heure espagnole, les quatre matchs à quatre balles seront joués où Sergio García ne sera pas là. qui repose. Jon Rahm jouera à quatre balles (chaque joueur joue sa balle et marque le meilleur) et lou il jouera aux côtés de Tyrrell Hatton et jouera Scottie Scheffler-Bryson DeChambeau.

Les autres paires correspondantes seront Paul Casey-Biernd Wiesberger contre Dustin Johnson-Xander Schauffele, et Tommy Fleetwod-Viktor Hovland, contre Justin Thomas Patrick Cantlay.