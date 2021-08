Sergi Gómez arrive avec enthousiasme

08/04/2021

Le à 19:36 CEST

SF

La nouvelle centrale de l’Espanyol, Sergi Gomez, a-t-il assuré dans sa présentation avec le ‘perico’ club qu’il arrive « excité & rdquor; car l’équipe peut faire « de très belles choses & rdquor; à son retour en première division.

“Je peux apporter une certaine compétitivité à l’équipe, avec enthousiasme. Nous devons continuer à faire croître l’Espanyol. On sait que c’est une année où on revient en Première Division et qu’on doit donner notre meilleure version pour finir le plus haut possible & rdquor;, a assuré le défenseur de 29 ans.

L’Arenys de Mar, qui s’entraîne avec ses nouveaux coéquipiers depuis une semaine, a souligné que les joueurs doivent être « très conscients de l’importance de rester en Première Division & rdquor; et que l’objectif est de « faire 40 points le plus vite possible et de là continuer à grandir & rdquor ;.

L’équipe de jeunes du Barça, avec un contrat jusqu’en juin 2024 prorogeable d’une saison de plus, a reconnu avoir des propositions d’autres équipes, mais il a opté pour l’Espanyol grâce à « l’insistance, l’envie et le projet & rdquor; qu’ils lui ont montré de l’entité.

“Je viens avec beaucoup d’enthousiasme, voulant jouer autant de matchs que possible et apporter ma meilleure version à l’équipe & rdquor;, a déclaré le défenseur central, après avoir retiré le fer de son passé à Barcelone, le club où il s’est entraîné comme footballeur.

Le passé est laissé derrière

« J’ai joué pour le Barça pendant de nombreuses années. Je pense que ceux qui me connaissent bien connaissent mon professionnalisme et c’est avant tout. Je viens ici avec beaucoup d’enthousiasme et d’enthousiasme & rdquor;, a insisté l’ancien joueur du Celta et de Séville, avec 165 matchs dans la plus haute catégorie du football espagnol derrière lui.

Le défenseur central a souligné que son entrée dans l’équipe a été « facile », car, selon ses propres termes, « c’est un vestiaire très agréable et cela se transmet dans le jeu ».

Gomez, le seul bleu et blanc signataire jusqu’à présent, a souligné qu’au cours des premiers jours d’entraînement il a vu “un bloc très compact, avec des idées très claires & rdquor ;, il a donc assuré que cette équipe peut” faire de grandes choses & rdquor ;.

«J’ai été surpris par le bien que tous les joueurs ont une idée très claire. D’après ce que j’ai vu et ils m’ont expliqué, Vicente (Moreno) est un entraîneur très tactique qui aime beaucoup travailler. Je l’ai vu dès le premier jour, il y a des automatismes très marqués, tout le monde sait quoi faire », a conclu la, pour l’instant, seule signature du club Bleu et Blanc dans ce marché estival.