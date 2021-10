Sergi, l’entraîneur de la transition culé, pour rompre son charme à ses débuts et sa mauvaise séquence avec Alavés

29/10/2021 à 18:42 CEST

Betfair

Barcelone vit des heures d’angoisse après la nouvelle défaite en Ligue qui les a laissés très loin des compétitions européennes et qui a fini par provoquer le limogeage de Ronald Koeman à la tête du banc culé. Mais la concurrence ne donne pas de trêve et Alavés se mesure ce samedi à l’impérieux besoin d’ajouter trois points pour ne pas continuer à chuter. Et il le fait aussi avec un nouveau locataire sur le banc, Sergi Barjuan, qui assurera l’intérim jusqu’à l’arrivée probable de Xavi..

L’équipe de Vitoria arrive dans une dynamique totalement opposée avec deux victoires lors des deux dernières journées de championnat – le Barça a ajouté deux défaites consécutives – qui lui ont permis de sortir du puits et d’aller au duel avec la conviction de pouvoir en profiter. des eaux troubles qui descendent à Barcelone.

Sergi, un autre élève de la Dream Team, sans chance dans les débuts & mldr;

Parler de Sergi, c’est parler d’une légende de Barcelone et d’un autre ancien membre de la célèbre « Dream Team » – comme Koeman. Il fait partie du Top 20 des footballeurs du Barça avec le plus de matchs avec près de 400 au cours desquels il a remporté neuf titres.

C’est une autre chose de le faire en tant qu’entraîneur car malgré plus d’une décennie d’expérience, il a deux handicaps lors de la première.: Il n’a pas gagné à ses débuts au Recreativo (0-2 contre Xerez), ni avec Almería (4-0 contre le Barça) ni avec Majorque (0-0 contre Nástic).

& mldr; et qu’il n’a jamais battu Alavés

Il veut rompre son envoûtement particulier contre Alavés, qu’il n’a jamais pu gagner du groupe. Son bilan n’est pas bon puisqu’il ajoute deux défaites (Recreativo 0-2 Alavés et Almería 0-2 Alavés) et un match nul (Recreativo 3-3 Alavés) dans les trois affrontements avec l’équipe de Vitorian dans lesquels il a concédé sept buts.

Le Barça, sorti du Top-4 des favoris pour jouer les Champions

Pour la première fois depuis le début de la Ligue, les prévisions de Betfair le placent en dehors des quatre favoris pour entrer en Ligue des champions. Sa part de 1,8 le place derrière la Real Sociedad (1,67), Séville (1,5), l’Atlético de Madrid (1,14) et le Real Madrid (1,03). Gagner le titre semble utopique selon les prédictions qui le placent cinquième avec une probabilité de 7,1%.

Le Barça et le Camp Nou, synonymes de buts et de points

L’équipe du Barça est le meilleur buteur local de la compétition. C’est ainsi qu’il est chéri par les 14 buts marqués lors des six matches disputés où seul celui du Classic passé a perdu et qui le place seulement derrière Rayo, qui a tout gagné, en termes de points obtenus dans son stade..

Curieusement, Alavés n’a de retard que le Barça en termes d’équipes qui ont converti le moins de buts à l’extérieur (de Joselu à Cadix) et qui ont représenté la seule victoire à l’extérieur de Vitoria.. Les prévisions de Betfair font confiance à la victoire du culé, quelque chose qui se négocie à 1,28 € par euro pari (78,1% de probabilité implicite).

Depay cherche à se racheter de son penalty manqué

En parlant de buteurs, et malgré le fait que les Catalans ont échoué jusqu’à six occasions nettes lors de leur dernier match, Rayo, les pronostics placent Depay comme grand favori pour marquer un but.. Il a une cote de 1,65 (60,6% de probabilité).

Cinq ans d’exploit de babazorra au Camp Nou

L’équipe de Vitoria n’accumule pas de bonnes données contre le Barça, qui n’a remporté que 5 des 32 matchs, mais le dernier est venu précisément lors d’une visite au Camp Nou. Que le 10 septembre 2016 les Bleu et Blanc profitaient d’un Barça avec des défaites pour prendre les trois points du fief culé grâce aux buts de Deyverson et Ibai Gómez.

Joselu lève le drapeau des buts dans l’équipe d’Alava, après avoir marqué 60% des buts de l’équipe. C’est le premier des pronostics Vitoria in Betfair à marquer un but, bien que son prix soit élevé (20,0 part et 5% de probabilité implicite), occupant la sixième place dans le classement des buteurs potentiels.