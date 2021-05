Sergi Martínez est l’avenir du Barça

16/05/2021 à 08:01 CEST

Basé sur le dévouement et une capacité à exceller à la portée de très peu, La vie sportive de Sergi Martínez a pris un tournant important positif au cours des derniers mois.

À tel point que la perle de la carrière est devenue par elle-même un joueur de plus de la première équipe que Sarunas Jasikevicius a “ tiré ” ouvertement quand il a considéré qu’il était le joueur idéal.

Progression

L’équipe de jeunes est passée de démarrer la saison avec un dossier d’affiliation LEB Plata devenir un joueur important pour Saras, en particulier lorsque des pertes sont survenues dans la première équipe.

Le Lituanien a vu un joueur intéressant dans l’attaquant de puissance dès les premières séances du séjour en Andorre. Doté de conditions physiques similaires qui lui ont permis de triompher dans la filiale et dans les catégories inférieures de l’équipe espagnole, le Catalan a fait un pas en avant dans d’autres aspects dans lesquels il n’a pas brillé, comme le tir.

En fait, Martínez a passé plus d’un été concentré aux États-Unis à travailler exclusivement sur le tournage., une facette du jeu dans laquelle des joueurs aussi physiques que lui souffrent souvent. Sans aller plus loin, deux exemples seraient l’ex-Azulgrana Xavi Rabaseda (San Pablo Burgos) et l’historique Isma Santos de Madrid des années 90.

À l’âge de 22 ans le 10 mai, le Rubí a même osé jeter l’équipement derrière son dos au niveau des combats et des rebonds dans les moments clés où l’équipe chérissait les problèmes dans ces prémisses inaliénables de la philosophie de l’entraîneur.

Sergi Martínez est un maître des tâches défensives

| VALENTÍ ENRICH

Son meilleur match a été en Euroligue contre Valence Basket (89-72) quand il a marqué 10 points et attrapé huit rebonds en profitant des minutes en raison de l’absence de Victor Claver et Nikola Mirotic.

Renouvellement

Sergi Martínez met fin à son contrat avec le FC Barcelone en juin et le club est déjà en train de le renouveler. En principe et comme le prétend ‘PADAS del Basket’, l’idée serait de lui proposer un long contrat jusqu’en 2024 pour qu’il puisse continuer sa progression habillé en joueur du Barça.

Sergi Martínez n’a pas atteint son plafond … loin de là

| VALENTÍ ENRICH

“Maintenant, je vais avoir un problème à donner à Sergi les minutes qu’il mérite & rdquor;, Saras lui-même a souligné quand ils sont revenus à l’équipe d’abord Claver puis Mirotic. La jeune promesse de la carrière chérit les vertus que le Lituanien apprécie le plus chez ses joueurs: la faim, l’ambition, le dévouement et la capacité de comprendre les erreurs et de devenir une «éponge» qui absorbe ce qu’il a autour de lui.

Le joueur est très à l’aise dans l’équipe et assume son rôle sans problème sachant qu’il joue beaucoup plus qu’il ne l’imaginait il y a quelques mois. De plus, cette offre pourrait servir arrêter tes rêves américains, bien qu’il ait finalement décidé d’effacer son nom du «brouillon» de la NBA.