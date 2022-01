Sergi Martínez, sixième joueur du Barça qui doit être confiné par covid19

02/01/2022 à 21:40 CET

L’attaquant du Barça Sergi Martínez est le dernier joueur de l’équipe du Barça à avoir été testé positif au coronavirus. L’équipe de jeunes Rubí a appris sa situation ce dimanche après les tests effectués par le club sur tous les joueurs disponibles. « Le joueur est en bonne santé et isolé à la maison », a indiqué le club.

Le Barça a annoncé qu’en plus de Sergi Martínez « Trois autres membres du staff technique du Barça ont également été testés positifs. On rappelle que le premier entraîneur du Barça est aussi confiné, Saras Jasikevicius et trois autres membres du personnel.

Avec Sergi Martínez, l’équipe azulgrana a confiné six joueurs pour avoir été testés positifs même si sous peu il pourra compter sur Pierre Oriola, le premier des six testés positifs et entre dans la dernière ligne droite du confinement.

Assez pour jouer

Le bas de l’avant-toit Cela ne devrait pas mettre en péril les prochains matchs du Barça, notamment l’Euroligue, qu’ils doivent jouer ce vendredi, contre le CSKA sur le sol moscovite, car l’équipe continue d’avoir suffisamment de joueurs selon le règlement de l’Euroligue, mais il faudra attendre.

Le Barca continuera à effectuer des tests dans les prochains jours pour détecter d’autres cas, le cas échéant et de confirmer les joueurs disponibles pour le match contre le CSKA et dimanche, contre BAXI Manresa, les deux plus proches.