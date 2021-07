Sergi Palencia arrive en prêt à Leganés

in

17/07/2021 à 10h55 CEST

Jésus Burgos (@jburgosub)

Les mouvements se poursuivent également dans LaLiga Smartbank et ce vendredi à la dernière minute c’était au tour du Club Deportivo Leganés. L’équipe de Madrid a annoncé, dans un communiqué publié sur ses canaux officiels, l’accord conclu avec l’AS Saint-Etienne la cession – avec option d’achat – de Sergi Palencia pour la prochaine saison 2021/2022.

L’arrière droit, qui a déjà joué – également en prêt mais sans option d’achat – la saison dernière dans l’équipe “concombre”, a été formé dans la carrière du FC Barcelone, passant par toutes les catégories inférieures du club du Barça. Il a été proclamé champion de l’UEFA Youth League et a fait ses débuts en deuxième division lors de la saison 2014/2015 avec la filiale du Barça. En 2018, il a été prêté aux Girondins de Bordeaux, en 2019 il a été signé – son club actuel détenu – par l’AS Saint-Étienne et prêté à Leganés lors de la campagne 2020/2021, où il a disputé 39 matchs, dont 34 en tant que démarreur. .

De plus, Palencia a de l’expérience en Ligue Europa et a été international espagnol avec l’équipe nationale des moins de 21 ans. Avec son arrivée, la deuxième signature de Leganés est consommée lors de ce marché des transferts. Le premier était Xavi Quintilla et maintenant Sergi Palencia, qui – à côté de Rodrigo Tarin aussi – ils partageaient un vestiaire au Barça ‘B’. Apparemment, la direction sportive du club ‘concombre’ vise LaMasia.