L’agent de Sergi Roberto admet qu’il n’y a toujours aucun signe de négociations contractuelles avec Barcelone après la suspension des négociations sur un nouvel accord.

Barcelone a annoncé de nouveaux accords pour Ansu Fati et Pedri cette saison et travaillerait sur des extensions pour Ronald Araujo, Gavi et Ousmane Dembele.

Pendant ce temps, les discussions avec Roberto n’ont pas encore repris, même si l’agent de Roberto, Josep Maria Orobitg, a déclaré que le joueur de 29 ans souhaitait rester et était prêt à aider financièrement.

« Nous attendons le Barça, qui connaît déjà notre approche et la volonté du joueur de s’adapter à la situation économique du club », a-t-il déclaré à Mundo Deportivo.

Le contrat de Roberto expire à la fin de la saison et le président Joan Laporta a déjà insisté sur le fait que l’accord était à peu près conclu.

Laporta a déclaré après le dévoilement de Luuk de Jong en septembre qu’un nouvel accord pour Roberto était presque finalisé.

«Avec Sergi Roberto, tout se passe bien, c’est convenu, il suffit de signer. En principe, c’est fait », a-t-il déclaré. «Ils n’ont qu’à signer les documents finaux. Comme les autres capitaines, Sergi a fait un geste pour soutenir le club.

Le président a envoyé un message similaire lorsqu’il a parlé de Roberto le mois dernier. Il a déclaré: « Il a montré son véritable esprit de Barcelone en acceptant une baisse de salaire, nous restructurons son contrat et nous avons juste besoin de régler quelques détails. »