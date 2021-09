Sergi Roberto : Barcelone doit se battre pour le titre

in

Sergi Roberto dit que Barcelone doit se battre pour le titre et doit commencer à gagner des matchs après avoir à nouveau perdu des points en Liga jeudi soir à Cadix.

Les géants catalans ont été tenus à un match nul et vierge et ont encore une fois eu du mal, en particulier après avoir perdu Frenkie de Jong à cause d’un carton rouge en seconde période.

L’entraîneur Ronald Koeman a également vu le rouge tard dans une fin de match effrénée qui laisse le Barça invaincu après cinq matchs mais sept points d’avance, bien qu’ils aient un match en moins.

Roberto a pris la parole après le match et a déclaré que terminer dans les quatre premiers n’était pas suffisant pour les géants catalans et qu’ils devaient se battre pour le titre.

« Nous devons recharger nos batteries et commencer à gagner des matchs. Les résultats n’ont pas été très bons et nous devons faire plus. De notre gardien, attaquants, remplaçants, tout le monde. « La saison est longue mais je crois en cette équipe. Nous sommes sur une mauvaise passe mais l’équipe ira de l’avant et fera de son mieux. « Nous devons nous battre pour la ligue. Nous sommes le Barça. Cela ne vaut pas la peine pour moi d’être quatrième, nous devons nous battre pour le championnat. Nous avons de bons joueurs et nous avons une équipe pour la Liga.

Barcelone rentre maintenant chez lui pour commencer à se préparer pour le match de dimanche contre Levante au Camp Nou. Les cartons rouges signifient que Koeman ne sera pas sur le banc pour le match, tandis que De Jong sera également absent en raison d’une suspension.