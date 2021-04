Sergi Roberto célèbre sa 300e apparition à Barcelone

Sergi Roberto a fait sa 300e apparition pour Barcelone dimanche, remplaçant à la mi-temps et remplaçant Sergino Dest contre Villarreal.

Ce fut une journée mémorable pour le polyvalent de 29 ans avec le Barça à court de vainqueurs 2-1 pour garder son titre sur la bonne voie.

Roberto s’est tourné vers les médias sociaux après le match pour célébrer son arrivée sur le site.

«Je suis arrivé à Barcelone quand j’avais 14 ans et aujourd’hui j’ai joué le match numéro 300 avec le club de ma vie, en espérant beaucoup plus et du succès! Merci à tous ceux qui m’ont aidé dans cette voie. Força Barça! »

Il y a eu des rumeurs contradictoires sur l’avenir de Roberto à Barcelone cette saison avec le joueur de 29 ans sans contrat en 2022. La dernière mise à jour vient de Mundo Deportivo qui estime que le club ne proposera qu’un contrat d’un an, ce que Roberto n’est pas très heureux. à propos de.