Sergi Roberto de Barcelone dit qu’il “ traverse des moments difficiles ”

Sergi Roberto s’est rendu sur les réseaux sociaux pour publier un message assez émouvant après avoir été critiqué cette saison.

Le joueur de 29 ans a subi une campagne interrompue par des blessures, mais est revenu ces dernières semaines, bien qu’il ait trouvé la situation assez difficile.

Roberto a même été remplacé lors du match nul de mardi avec Levante après son arrivée seulement à la mi-temps et a admis qu’il traversait actuellement une période difficile.

«Lorsque les choses tournent mal, il est temps de se lever et de faire tout ce qui est en son pouvoir pour y remédier. Je traverse des moments difficiles, physiquement et mentalement, mais je suis convaincu que de bonnes choses viendront, avec du travail et de la positivité comme je l’ai toujours fait car je veux revenir en arrière pour profiter de ce que j’aime plus et surtout être à 100% Merci à tous pour le message d’encouragement !! »