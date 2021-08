Sergi Roberto dit qu’il renouvellera son contrat à Barcelone avec un salaire inférieur

in

Sergi Roberto se dit prêt à renouveler son contrat à Barcelone avec un salaire inférieur pour aider le club à résoudre ses problèmes financiers.

L’accord actuel de 29 ans expire l’été prochain, mais Roberto avait clairement indiqué qu’il souhaitait rester et attend des nouvelles des géants catalans.

« Ce que nous ressentons, c’est que beaucoup de gens parlent sans savoir les choses. Moi, par exemple, j’attends une offre du club”, a-t-il déclaré. « Ma situation est différente. Je suis en rupture de contrat cette saison et je renouvellerai à petit prix. Nous aidons. Je ne comprends pas les critiques que nous avons, cela n’a aucun sens.

Roberto a également admis qu’il voulait oublier la saison dernière après avoir lutté contre les blessures et Covid, mais qu’il a “travaillé dur” tout l’été pour retrouver une forme physique complète.

La star polyvalente a joué au milieu de terrain en pré-saison et a admis qu’il pense que là où il s’attend à être déployé sous Ronald Koeman en 2021-2022.

“On me demande chaque année, mais maintenant, j’ai deux arrières latéraux et pour savoir comment se déroule l’entraînement et les matchs, je me vois davantage au milieu de terrain”, a-t-il déclaré. “Je veux jouer là-bas mais c’est à l’entraîneur bien sûr de décider.”

Roberto était également assez optimiste quant aux chances de son équipe malgré la perte du capitaine Lionel Messi. Le milieu de terrain a admis que ce serait difficile sans le capitaine, mais a poursuivi en expliquant comment l’équipe doit essayer de jouer sans l’Argentin.

“Nous devons être plus unis que jamais, être une équipe plus compacte avec et sans ballon, appuyer ensemble… Si nous ne parvenons pas à marquer les 40 buts de Messi, alors essayons d’en marquer 30 mais en recevons 10 de moins . « Il faut équilibrer. Faire un pas en avant, à commencer par les capitaines, les recrues plus tard et les jeunes qui arrivent, qu’il faudra aider. Nous avons une très bonne équipe. Je passe en revue toutes les Primera et je suis convaincu que c’est la meilleure. Origine | La Vanguardia

Le Barça a confirmé plus tôt dans la journée que Gerard Pique avait accepté une baisse de salaire substantielle qui avait permis au club d’enregistrer Memphis Depay, Eric Garcia et Rey Manaj. Le club a également ajouté que les discussions salariales se poursuivaient avec Sergio Busquets et Jordi Alba.