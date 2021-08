Sergi Roberto en pourparlers avec Barcelone – rapport

in

Sergi Roberto serait en pourparlers avec Barcelone au sujet d’un nouveau contrat de deux ans au club qui comprendrait une “baisse de salaire significative”.

Selon Diario Sport, il est possible qu’un nouvel accord « puisse être conclu avant la fin du mois » qui maintiendrait Roberto au Camp Nou jusqu’en juin 2024.

L’accord actuel de Roberto expire à la fin de la saison et il a déjà expliqué qu’il était prêt à accepter une baisse de salaire pour aider le club.

Il y avait eu quelques rumeurs au cours de l’été selon lesquelles Roberto pourrait être vendu, mais il semble maintenant certain qu’il restera et suivra l’exemple de Gerard Pique en réduisant son salaire.

Roberto est de nouveau en forme après une période difficile la dernière fois. La star polyvalente a raté du temps à cause de Covid et des blessures et a lutté pour la forme quand il a joué.

Le joueur de 29 ans a commencé la saison 2021-22 sur une note plus positive, arrivant comme remplaçant contre la Real Sociedad et marquant le quatrième but de l’équipe dans les arrêts de jeu.

Roberto a été principalement utilisé à l’arrière droit ces dernières saisons, mais devrait figurer au milieu de terrain dans la nouvelle campagne avec Sergino Dest et Emerson comme options d’arrière latéral.