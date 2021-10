Sergi Roberto un doute pour Barcelone vs Alaves – rapport

Sergi Roberto pourrait manquer le prochain match de Barcelone en Liga contre Alaves au Camp Nou samedi.

Le joueur de 29 ans souffre d’un certain inconfort musculaire et constitue un « sérieux doute » pour le jeu après avoir raté l’entraînement jeudi pour travailler sur sa récupération, selon Diario AS.

Roberto a été rejoint dans le gymnase de la Ciutat Esportiva par Pedri et Ansu Fati, qui devraient également tous deux être absents du match de samedi.

Pedri ne devrait pas revenir avant la pause internationale maintenant, en raison d’une blessure à la cuisse, tandis qu’Ansu a une gêne au genou et que le Barça ne prendra aucun risque.

La blessure de l’adolescent n’est pas considérée comme grave, mais le club ne le précipitera pas, même s’il devrait être apte à jouer pour l’Espagne pendant la pause internationale s’il est appelé.

Sergi Barjuan prendra en charge le Barça samedi et aura du pain sur la planche avec les Catalans qui ont besoin d’une victoire après des défaites consécutives contre le Real Madrid et le Rayo Vallecano.