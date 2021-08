Sergiño Dest de Barcelone et ancien joueur du Barça Konrad de la Fuente, appelés par les États-Unis

26/08/2021 à 20:24 CEST

L’entraîneur des États-Unis, Greg Berhalter, a inclus jeudi le joueur de Barcelone Sergiño Dest dans la liste des 26 joueurs qui feront partie de l’équipe qui participera au match de qualification octogonal de la Concacaf pour la Coupe du monde Qatar 2022 et 20 d’entre eux pourront faites vos débuts.

La présence de footballeurs américains qui sont en Europe est la note dominante dans la liste présentée par Berhalter avec Tyler Adams, Weston McKennie, Gio Reyna et Zack Steffen Parmi ceux qui pourraient faire leurs débuts dans les tours de qualification lorsque les États-Unis affronteront le Salvador le 2 septembre.

Le devant pulisique chrétienne Il est également sur la liste malgré l’absence du match de Chelsea contre Arsenal le week-end dernier à la suite d’un test positif pour covid-19.

Il est l’un des six vétérans de l’équipe 2017 qui ne s’est pas qualifié pour la Coupe du monde 2018, mettant ainsi fin à une séquence de sept apparitions consécutives pour les États-Unis.

Les restes comprennent Kellyn Acosta, John ruisseaux, Sébastien lletget, Tim rame et DeAndré Yedlin.

L’alignement américain comptera en moyenne 24 ans, 43 jours et 18 apparitions internationales lorsque l’entraînement commencera lundi à Nashville, Tennessee.

Les États-Unis se rendront au Salvador mercredi pour le premier match du lendemain, accueilleront le Canada à Nashville le 5 septembre et affronteront le Honduras à San Pedro Sula le 8 septembre.

Il y aura encore trois jours du 7 au 13 octobre, deux du 12 au 16 novembre et trois en janvier et mars avec 23 joueurs qui pourront s’affronter à chaque date.

Les trois meilleures équipes de la Concacaf se qualifient pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, et l’équipe qui termine quatrième se qualifie d’une place pour les éliminatoires. Le tour final a été étendu de six pays à huit en raison de la pandémie et le début a été retardé d’un an.

Dix des joueurs appartiennent à des équipes qualifiées pour la Ligue européenne des champions, emmenées par Pulisique de l’actuel champion Chelsea.

Rejoins-le Brendon Aaronson, Adams, John ruisseaux, Sergiño Dest, McKennie, Jordanie pefok, reine, Steffen et Tim weah. Deux autres équipes de Ligue des champions ne figuraient pas sur la liste : le défenseur du Bayern Munich Chris Richards et le milieu de terrain du Club de Bruges Owen Otasowie.

L’attaquant du FC Dallas, le Mexicain-Américain Ricardo Pepi, 18 ans, est le seul joueur sans expérience internationale. ils ne l’ont pas non plus George Bello et reine dans la compétition à élimination directe. Pépi Il est également éligible pour jouer pour le Mexique.

Pépi et Konrad de la Fuente sont les seuls joueurs à ne pas figurer sur la liste des Final Four de la Ligue des Nations de la Concacaf en juin ou de la Gold Cup à la fin de l’été. La seule apparition de De la source C’était en novembre 2020 au Pays de Galles.

Berhalter a sélectionné neuf joueurs des équipes de MLS, six sont basés en Angleterre, trois en Allemagne et deux en France.

La Fédération de football des États-Unis a signalé que l’attaquant Jordanie siebatcheu lorsqu’il a fait ses débuts en équipe nationale en mars dernier, il veut maintenant être appelé comme Jordanie pefok. Son nom complet est Théoson–Jordan Siebatcheu Pefok.

Le défenseur Tim rame est sur la liste après avoir quitté le match de Fulham à Hull samedi avec une blessure à la hanche et Aaron Ils sont partis en retard avec une blessure à la cheville lors de la victoire du RB Salzbourg en Ligue des champions contre le Danois Brøndby mercredi, lorsqu’il a marqué son deuxième but en séries éliminatoires.

– Liste complète présentée par Berhalter :

Gardiens de but : Ethan Horvath (Nottingham Forest-GBR), zack steffen (Manchester City-GBR) et Retourneur mat (Nouvelle-Angleterre).

Défenseurs : George Bello (Atlanta), John Brooks (Wolfsburg-GER), Sergiño Destination (Barcelone-ESP), Marc McKenzie (Genk-BEL), Tim rame (Fulham-GBR), Antonée robinson (Fulham-GBR), Milliers Robinson (Atlanta), James sables (New York), DeAndré Yedlin (Galatasaray-TUR) et Marcheur zimmerman (Nashville).

Milieu de terrain : Kellyn Acosta (Colorado), Tyler Adams (Leipzig-GER), Sébastien Lletget (LA Galaxie), Weston McKennie (Juventus-ITA) et Cristian Roldan (Seattle).

En avant : Brenda Aaronson (Salzbourg-AUS), Konrad de la fontaine (Olympique de Marseille-FRA), Jordan Pefok (Jeunes Garçons-SUI), Ricardo Pepi (Dallas), pulisique chrétienne (Chelsea-GBR), Gio Reyna (Borussia Dortmund-GER), Josh Sergent (Norwich-GBR) et Tim Weah (Lille-FRA).