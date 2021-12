Sergiño Dest espère montrer au Bayern Munich qu’il a raté

Lorsque Sergiño Dest a quitté l’AFC Ajax, il avait deux des plus grands clubs européens après lui : le Bayern Munich et le FC Barcelone. Il a choisi ce dernier, même si l’intérêt du Bayern était extrêmement réel. En fait, il a été rapporté qu’ils s’étaient mis d’accord avec lui, avant que l’Américain ne choisisse finalement Barcelone.

La raison de son choix était en grande partie liée à sa capacité à grandir. Le Bayern était définitivement la meilleure équipe et Barcelone était en pleine reconstruction. Dest a choisi de jouer au Camp Nou parce qu’il pensait qu’il aurait plus d’opportunités de grandir.

Plus d’un an plus tard, Dest est encore très jeune, et reste un starter dans la plupart des grands matchs. Cependant, Barcelone est encore au début d’un processus de reconstruction.

Selon certains rapports, le Bayern suit toujours Dest et pourrait même être intéressé à le signer s’il continue à se développer. Pour le moment, l’arrière est entièrement concentré sur Barcelone. Mais il pourrait avoir une motivation supplémentaire pour montrer au Bayern qu’ils ont raté leur coup.

Le Bayern est le grand favori, mais Barcelone espère obtenir au moins un résultat pour progresser en UEFA Champions League. Les Catalans devancent Benfica au classement, mais seulement de deux points. Et tandis que Barcelone affronte les puissants Bavarois, le club portugais est favori face au Dynamo Kiev.

Dest était un remplaçant inutilisé lorsque le Bayern a battu Barcelone 3-0 plus tôt cette saison.