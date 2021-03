Sergino Dest, Martin Braithwaite et Miralem Pjanic de Barcelone dans les buts

Le trio barcelonais Sergino Dest, Martin Braithwaite et Miralem Pjanic étaient tous sur la bonne voie pour leurs équipes nationales jeudi soir.

Dest, qui a marqué deux fois le week-end contre la Real Sociedad, a marqué son premier but américain avec un certain style avec un but brillant lors d’un match amical contre la Jamaïque.

Le jeune a en fait commencé le match à l’arrière gauche, plutôt qu’à sa place habituelle sur le flanc opposé, sur ce qui n’était que sa sixième apparition internationale.

L’USMNT a manqué les vainqueurs 4-1 en Autriche avec Brenden Aaronson également sur la cible, tandis que Sebastian Lletget a mis un doublé.

Braithwaite et le Danemark étaient en qualification pour la Coupe du monde contre Israël à Tel Aviv, l’attaquant de Barcelone sortant de l’impasse après seulement 13 minutes.

Le deuxième but du Danemark est intervenu après la pause de Jonas Wind de Copenhague et a permis aux visiteurs de remporter les trois points.

Et ce fut aussi une bonne nuit pour Pjanic qui a été largement oublié à Barcelone après avoir eu du mal à impressionner Ronald Koeman et à glisser dans l’ordre hiérarchique.

Le joueur de 30 ans a marqué lors d’un match nul 2-2 pour la Bosnie-Herzégovine contre la Finlande. Pjanic a raté le poteau de réparation mais a réussi à marquer le rebond.

Le milieu de terrain a continué à jouer tout le match, ce qui n’est que la deuxième fois depuis décembre qu’il a joué les 90 minutes.