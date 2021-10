Sergino Dest peut être aussi bon qu’il le souhaite, déclare Berhalter de l’USMNT

Le défenseur barcelonais Sergino Dest a eu du bon temps cette semaine pour l’USMNT.

L’équipe a connu un match essentiel lors de sa campagne de qualification pour la Coupe du monde contre le Costa Rica mercredi soir. Il a marqué un joli but pour donner à l’équipe une victoire 2-1 et les remettre sur la bonne voie pour la qualification.

L’entraîneur américain Gregg Berhalter a parlé de Dest et de son talent après le match.

« Sergino est un joueur intéressant parce que c’est presque comme si le ciel était la limite pour lui », a-t-il déclaré. «Il peut être aussi bon qu’il le souhaite et vous l’avez vu aujourd’hui avec son jeu offensif. C’est irréel. Avec lui et Yunus [Musah] sur le côté ensemble, et Brenden [Aaronson], c’est très difficile à gérer pour l’adversaire. «Mais, pour Serge, c’est juste s’accrocher mentalement, se pousser vraiment à être le meilleur quand il est sur le terrain. Et je pense que dans ces moments encore, nous oublions à quel point il est jeune. Souvent, les défenseurs s’appuient sur l’expérience, et il a juste besoin d’acquérir de l’expérience. « Il fait un excellent travail. Maintenant, il a déjà joué plus de 60 matchs pour Barcelone. C’est un record vraiment impressionnant. Il a juste besoin de continuer à travailler. Berhalter | La source

Les États-Unis et Barcelone auront besoin d’un Dest qui continue de s’intensifier et de bien jouer à l’avenir. Il est jeune, donc on peut s’attendre à des performances inconstantes, mais le talent est clairement là et dans l’attaque il est rêveur.