Sergio Aguero a amené Man City au niveau supérieur, est l’un des meilleurs de l’histoire de la Premier League, mais le moment est venu de partir

Les anciens joueurs de Man City ont rendu hommage à Sergio Aguero après avoir annoncé que l’attaquant argentin quitterait le club à la fin de la saison.

Le meilleur buteur de tous les temps de City partira à l’expiration de son contrat cet été, qui ne sera pas renouvelé après dix illustres années à Manchester.

.

Aguero a 257 buts pour City, dont 181 en Premier League

Le joueur de 32 ans partira non seulement en tant que recordman du club, mais aussi en tant que l’une de leurs légendes les plus célèbres, et City est bien mieux placé que lorsqu’il a rejoint.

En plus d’un nombre incroyable de buts, il a également remporté le succès en Premier League, le remportant quatre fois et susceptible d’en ajouter un cinquième cette saison.

talkSPORT a été rejoint par une foule d’anciens joueurs de City pour réagir à la nouvelle, et ils ont tous convenu que si Aguero restera dans les mémoires comme l’un des meilleurs joueurs du club, c’était le bon moment pour y aller.

« Il a fait passer City au niveau supérieur sans aucun doute », a déclaré Danny Mills à talkSPORT. «Quand il est arrivé pour la première fois, tant de grands attaquants sont venus de l’Atletico au fil des ans et il en est encore un autre.

«J’ai eu beaucoup de chance d’être là pour le moment Aguero contre QPR. City a remporté son premier titre pendant 35 ans et cela a mis en place le tout, qui a lancé le bal.

L’ancien défenseur Mills croit que pour tout ce qu’Aguero a fait pour le club, c’est le bon moment pour lui de passer à autre chose et de mettre fin à sa brillante carrière dans la ville.

.

Le but d’Aguero contre QPR restera l’un des plus grands moments de l’histoire de la Premier League

«Son niveau de constance a été incroyable. Il a parfois souffert de blessures au cours des dernières saisons », a ajouté Mills.

«Même quand il a joué, il a quand même marqué des buts. Il est sans aucun doute l’un des meilleurs attaquants que la Premier League ait jamais vus.

«Sans aucun doute l’un des meilleurs attaquants que Man City ait jamais eu. Il a marqué un but en Premier League cette saison.

«Il n’a pas eu trop de départs, ce genou a été un problème pour lui toute la saison.

«C’est presque un moment propice car il n’a pas vraiment été impliqué cette saison, mais City a été si bon qu’il va gagner la ligue. Ils pourraient même gagner le quadruple, qui sait.

«Cela pourrait presque être le départ parfait pour lui de sortir une légende absolue qu’il est.

«Si vous le regardez de l’autre côté de la clôture, City se demande ‘qu’est-ce que nous allons devoir lui payer? 150 000 £ à 200 000 £ par semaine pour ne lui retirer qu’une poignée de jeux?

«Cet argent est probablement mieux dépensé ailleurs et c’est une décision commerciale. Vous ne pouvez pas être trop romantique dans le football. «

GETTY

Aguero est devenu le meilleur buteur de tous les temps de City en 2017, dépassant le record d’Eric Brook en 78 ans

Paul Dickov, qui a eu deux séjours à City entre 1996 et 2002, puis 2006 et 2008, a rendu hommage à Aguero pour sa capacité à s’adapter à différents managers et à continuer à marquer des buts.

« Je pense que la nouvelle a été un peu choquée pour les fans de Man City », a déclaré Dickov à talkSPORT. «Je pense que si vous regardez son bilan de blessures et comment City s’est débrouillé sans avant-centre cette saison.

«Si vous regardez son âge, l’âge de l’équipe et l’âge des joueurs qu’ils aiment faire venir, cela semble juste être le bon moment.

«Sous différents managers et systèmes, il a toujours marqué des buts. Il a toujours faim de marquer des buts.

«Il a 257 buts en 384 apparitions parle de lui-même, ce sont juste des chiffres ridicules.

«Il doit prendre beaucoup de crédit pour ses buts, mais aussi pour la façon dont il s’est comporté à l’époque où il a été exclu de l’équipe lorsque Pep est arrivé, surtout de nos jours avec beaucoup de bruit des agents.

«La seule chose qu’il a faite a été de baisser la tête, de travailler dur, de changer son jeu et est probablement devenu un meilleur joueur pour cela.

. ou concédants de licence

Aguero est une superstar de Man City depuis son arrivée de l’Atletico en 2011

L’ancien ailier de la City, Trevor Sinclair, a admis qu’il serait triste de le voir partir, mais pense que tout le monde est satisfait de la situation

«Quel joueur et quel impact il a eu à Man City», a-t-il déclaré à talkSORT. «J’ai l’impression que c’est le bon moment. Il a 32 ans, près de 33 ans et il a tout réussi au club de football.

«Il pourrait remporter le trophée ultime à la fin de la saison en Ligue des champions.

«Tous les fans de Man City apprécieront massivement son impact et les efforts qu’il nous a fournis. Quelle superstar.

«Son record de buts parle de lui-même. Il marque tous les types de buts, tap-ins, dribbles, il a juste été une joie à regarder.

«On dira que Man City le voit partir.

«Ils ont déjà déclaré qu’ils allaient construire une statue à Sergio Aguero, je pense que tout le monde est satisfait de l’accord.

«Il est heureux d’aller dans de nouveaux pâturages et le club de football est assez heureux pour lui de le faire et ne va pas se mettre en travers de son chemin.

«Je pense que c’est un grand hommage à lui et pour ses efforts au club de football.

GETTY

Il a remporté quatre titres de Premier League et en lèvera un cinquième avant de partir

Sinclair pense également qu’Aguero a encore plus à donner et pense qu’un passage à l’une des meilleures équipes d’Europe pourrait suivre.

Il a ajouté: «C’est une énorme paire de bottes à remplir. Ils ont bien fait presque sans attaquant parfois, mais j’ai vraiment le sentiment qu’ils vont amener quelqu’un et cela pourrait être un grand nom.

«Vous avez la connexion argentine avec Messi, cela signifie-t-il que Messi restera à Barcelone?

«De plus, vous regardez Pochettino au PSG et ils pourraient être favoris pour l’emmener à bord. Mais il a 33 ans.

«Ses pouvoirs commencent à diminuer un peu, mais je suis sûr qu’il a un scintillement dans sa démarche et il a probablement encore un peu plus à donner.