Sergio Aguero a annoncé sa retraite du football lors d’une conférence de presse à Barcelone.

L’Argentin a été transporté à l’hôpital après avoir éprouvé des difficultés respiratoires et des douleurs thoraciques lors d’un match nul 1-1 contre Alaves en octobre. L’attaquant a par la suite été diagnostiqué avec une arythmie cardiaque et n’a plus joué depuis.

Sergio Aguero annonce sa retraite du football

Aguero dit au revoir avec émotion

Naturellement, Aguero était ému tout au long de sa conférence de presse, à laquelle ont assisté le manager de Manchester City Pep Guardiola et le directeur sportif Txiki Begiristain. Les larmes ont souvent interrompu le discours qu’aucun joueur ne veut jamais prononcer, surtout à 33 ans.

« C’est un moment très difficile », a déclaré Aguero. «Quand ils ont fait le premier test physique sur moi à la clinique, le personnel médical m’a appelé pour me dire qu’il y avait une très grande possibilité que je ne puisse pas continuer à jouer. À partir de ce moment-là, je traitais tout mais ce n’était pas facile. L’un des médecins m’a dit tout de suite : « ça suffit ».

Aguero a admis avoir pris la décision il y a dix jours après avoir fait tout son possible pour essayer de revenir au sport qu’il aime.

«Je rêvais de jouer au football depuis l’âge de cinq ans et j’ai touché un ballon pour la première fois. Je n’aurais jamais pensé que j’irais en Europe, alors je veux montrer ma gratitude à tout le monde, quel que soit l’endroit où je me suis entraîné.

« Je suis fier de la carrière que j’ai eue et j’ai de la chance que cela m’arrive maintenant plutôt qu’avant. Je ne sais pas ce qui m’attend dans la prochaine vie, mais je sais qu’il y a beaucoup de gens qui m’aiment et veulent le meilleur pour moi.

Aguero a ensuite remercié ses deux clubs précédents, l’Atletico Madrid et Manchester City, pour le soutien qu’ils lui avaient apporté et s’est tourné vers un avenir inconnu.

« Je partirai la tête haute », a-t-il déclaré. « Je ne sais pas ce qui m’attend dans la prochaine partie de ma vie. Mais je sais que j’ai des gens qui m’aiment. Je me souviendrai toujours des choses incroyables.

Hommages

D’anciens coéquipiers, fans et experts ont afflué pour rendre hommage au joueur qui a apporté tant de joie au sport.

Le compatriote Lionel Messi a écrit un message touchant sur Instagram ; « Pratiquement toute une carrière ensemble, Kun… Nous avons vécu de très beaux moments et d’autres qui ne l’étaient pas, tous nous ont fait nous unir davantage et être des amis plus proches. Et nous allons continuer à les vivre ensemble en dehors du terrain.

« Avec la grande joie de soulever la Coupe de l’America il y a si peu de temps, avec toutes les réalisations que vous avez obtenues en Angleterre… Et la vérité est que maintenant ça fait très mal de voir comment vous devez arrêter de faire ce que vous aimez le plus à cause de ce qui s’est passé à toi.

« Vous continuerez sûrement à être heureux parce que vous êtes une personne qui transmet le bonheur et ceux d’entre nous qui vous aiment seront avec vous.

« Maintenant, une nouvelle étape de votre vie commence et je suis convaincu que vous allez la vivre avec le sourire et avec toute l’illusion que vous mettez en tout. »

Le septuple vainqueur du Balon d’Or a ajouté : « Tout le meilleur dans cette nouvelle étape !!! Je t’aime beaucoup, mon ami, ça va beaucoup me manquer d’être avec toi sur le terrain et quand nous nous retrouverons avec l’équipe nationale !!! @Kun Aguero.

Les anciens coéquipiers de City, Yaya Touré et Vincent Kompany, ont rejoint Messi sur les réseaux sociaux, l’Ivoirien l’appelant « l’un des plus grands » et l’ancien capitaine de City déclarant qu’il est « un authentique phénomène de Man City ».

Roberto Mancini, qui a d’abord dirigé Aguero en Angleterre, a déclaré à la Gazzetta : « Je suis vraiment triste pour Sergio – je lui souhaite tout le meilleur. C’est dommage de le voir contraint de quitter le football si tôt. Je me souviens encore à quel point je voulais le signer à Man City, il a été incroyable.

Joe Hart, le gardien de but du Celtic, a déclaré: « Le monde du football tout entier vous apprécie pour le joueur que vous êtes, tout ce que vous avez accompli dans le jeu et tous les sourires que vous faites sur les visages des gens. »

David Silva et Kevin De Bruyne ont poursuivi en le qualifiant de «légende».

Le président de la ville, Khaldoon Mubarak, Micah Richards, le Real Madrid, Alan Shearer, Riyad Mahrez, l’Atletico Madrid et tant d’autres ont également soutenu Aguero.

Guardiola a rendu un hommage durable qui montre l’apogée de la carrière d’Aguero. Il a déclaré à ESPN Argentina : « Maradona a conquis l’Italie, Messi l’a fait en Espagne et Aguero l’a fait en Angleterre. Ses chiffres parlent d’eux-mêmes.

Les nombres

Sergio Aguero est classé quatrième parmi les meilleurs buteurs de tous les temps de la Premier League – derrière Alan Shearer (260), Wayne Rooney (208) et Andy Cole (187). Il est également le joueur étranger le plus marquant avec 184 réalisations, devançant ainsi Thierry Henry de seulement neuf buts.

Ces buts sont venus à un ratio de 108 minutes, de loin le meilleur de la compétition, qui comprenait 12 tours du chapeau (18 tours du chapeau toutes compétitions confondues). Il a atteint plus de 30 buts pour Manchester City en une saison à cinq reprises.

De plus, 128 équipes ont été victimes de l’éclat d’Aguero. Entre son premier en novembre 2004 et son dernier but en octobre 2021, 16 ans et 332 jours s’étaient écoulés.

Enfin, il a marqué un but vainqueur, enregistré le 13 mai 2012, qui a changé à jamais la Premier League.

Photo principale

