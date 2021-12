Sergio Aguero confirme sa retraite : c’est un moment très difficile

L’attaquant de Barcelone Sergio Aguero a confirmé mercredi qu’il se retirait du football en raison d’une maladie cardiaque.

L’Argentin n’a pas joué depuis octobre, lorsqu’il a ressenti une gêne thoracique contre Alaves, et a ensuite été exclu pendant trois mois.

Un Aguero ému a confirmé lors d’une conférence de presse qu’il raccrochait ses bottes et a admis que c’était une décision difficile à prendre.

« J’étais entre les bonnes mains du staff médical qui a fait de son mieux et m’a dit que le mieux serait d’arrêter de jouer. Il y a 10 jours, j’ai pris cette décision. Je veux dire à tout le monde que j’ai fait tout mon possible pour avoir un peu d’espoir, mais il n’y avait pas grand-chose.

« J’ai décidé d’arrêter de jouer au football professionnel – c’est un moment très difficile. La décision que j’ai prise, je l’ai prise pour ma santé – à cause du problème que j’ai eu il y a un mois et demi.

Aguero a ensuite déclaré à quel point il était fier de sa carrière qui l’a vu jouer pour l’Atletico, Manchester City et Barcelone en Europe, ainsi que remporter plus de 100 sélections au niveau international pour l’Argentine.

Le président Joan Laporta a également semblé ému lors de la conférence de presse et a prononcé quelques mots de soutien à Aguero.

« Nous nous retrouvons avec une joie et une excitation profondes de ce que vous auriez pu être ici à Barcelone », a-t-il déclaré.

«Mais vous avez tout notre soutien et tout ce dont vous avez besoin concernant cette condition, nous sommes ici à votre disposition. Vous avez été un joueur de renommée mondiale, un titan des buteurs dans tous les clubs où vous avez joué.

« Vous avez accompli tellement de choses, non seulement grâce à votre talent, mais aussi grâce aux amitiés que vous avez nouées et à votre façon d’être. Nous l’avons vu le premier jour de votre arrivée et nous aurions aimé que vous veniez ici plus tôt.

« Quand tu étais à l’Atletico, nous tous, les culers, nous te voulions au club. Maintenant, un nouveau jounrey vous attend et j’espère qu’il sera tout aussi réussi. Vous le méritez et nous vous souhaitons tout le meilleur.