Sergio Aguero contraint de quitter l’affrontement à Barcelone après avoir souffert de difficultés respiratoires avec l’ancien attaquant de Man City transporté à l’hôpital par mesure de précaution

Sergio Aguero a été remplacé lors du match nul 1-1 de Barcelone contre Alaves après avoir semblé avoir des difficultés à respirer.

L’Argentin, qui a rejoint le club catalan de Man City au cours de l’été, est tombé quatre minutes avant la mi-temps au Camp Nou dans un inconfort évident et l’équipe médicale du club s’est précipitée sur le terrain avec une civière.

GETTY

Aguero a quitté le terrain avec inquiétude après avoir eu du mal à respirer

GETTY

Espérons que ce ne soit rien de grave pour l’Argentin

Heureusement, le joueur de 33 ans n’a pas eu besoin de l’utiliser, mais les photos de la foule au stade semblaient clairement perturbées par l’incident alarmant.

Aguero a été transporté à la hâte à l’hôpital dans une ambulance alors que le match touchait à sa fin.

Dans le match, qui s’est terminé 1-1, Memphis Depay a ouvert avec une superbe frappe de curling avant que Luis Rioja ne rapporte un point à Alaves après avoir contourné le gardien Marc-Andre ter Stegen.

C’était le premier match depuis que Ronald Koeman avait été limogé en tant que manager et l’entraîneur par intérim Sergi Barjuan n’était pas en mesure de mener le club à la victoire.

GETTY

Xavi semble prêt à revenir à Barcelone en tant que manager – six ans après son départ en tant que joueur

Xavi est le grand favori pour succéder au Néerlandais, mais il a insisté sur le fait qu’il était « entièrement concentré » sur les prochains matchs du club actuel d’Al Sadd au milieu des spéculations sur le poste vacant plus tôt cette semaine.

Lors d’une conférence de presse vendredi, le président du Barça, Joan Laporta, a admis qu’il avait été en contact avec Xavi au cours du mois dernier et a parlé des qualités d’entraîneur du quadruple vainqueur de la Ligue des champions.

Mais Al Sadd a répondu avant son match de la Qatar Stars League avec Al Ahli samedi.

Une déclaration sur son compte Twitter officiel disait : « En réponse à ce qui a circulé récemment, la direction d’Al Sadd réaffirme que Xavi a un contrat de deux ans avec le club et se concentre pleinement sur les prochains matchs de l’équipe, pour maintenir notre avance au sommet. de la ligue et défendre le titre.

Xavi a progressé dans l’académie La Masia de Barcelone et a passé 17 ans en tant que première équipe au Camp Nou – avant de devenir capitaine de l’équipe et de devenir l’un des joueurs les plus décorés de l’histoire du club – avant de partir en 2015 pour rejoindre Al Sadd. d’abord en tant que joueur.