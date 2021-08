Sergio Agüero de Barcelone blessé pendant dix semaines

L’été de Barcelone semble aller de mal en pis. Après le départ du capitaine du club Lionel Messi, l’équipe compte désormais une nouvelle recrue, Sergio Agüero, blessée. La nouvelle fait suite au triomphe du club en Coupe Joan Gamper contre la Juventus, où ils ont gagné 3-0. Agüero a raté le match en raison d’une blessure à l’entraînement et il est maintenant clair qu’il a subi une blessure au mollet droit et qu’il sera absent pendant environ dix semaines. Alors que la Liga revient ce week-end, Barcelone entrera dans la saison sans l’un de ses joueurs clés.

Sergio Agüero manquera le début de la saison de la Liga

DERNIÈRES NOUVELLES | Les tests effectués sur le joueur de l’équipe première Kun Agüero ont confirmé une blessure au mollet droit. Il sera absent une dizaine de semaines. pic.twitter.com/wZNU4ahV0c – FC Barcelone (@FCBarcelona) 9 août 2021

Agüero rate le dernier match de la pré-saison

Le jour où Lionel Messi a annoncé son départ du club, Agüero a pris un coup à l’entraînement avant le dernier match de pré-saison de l’équipe contre la Juventus à l’Estadi Johan Cruyff. L’étendue de sa blessure est maintenant claire et est plus grave que prévu. Pendant le match, Barcelone a eu une nouvelle étape de signature et a produit une performance stellaire dans la victoire, Memphis Depay. Le Néerlandais a marqué un but et aidé un autre pour assurer la victoire 3-0. La pression sera plus que jamais sur Depay pour qu’il se lance dans la course à pied pour sa nouvelle équipe dans la ligue à la suite de la blessure de son coéquipier.

Agüero absent pour l’ouverture de la saison contre la Real Sociedad

L’une des signatures clés de Ronald Koeman cet été ne sera pas disponible avant la mi-octobre au plus tôt. Avec tout ce qui se passe dans les coulisses de Barcelone, c’est la dernière chose dont ils avaient besoin. Maintenant, ils affrontent une équipe difficile de la Real Sociedad lors de leur premier match de la saison le 15 août. Cela pourrait changer le plan de transfert du club pour vendre Martin Braithwaite à la lumière de cette blessure à Agüero. En défense, Barcelone espère que les nouvelles recrues Emerson et Eric García pourront à la fois bien commencer la saison et améliorer l’équipe. L’équipe catalane a également annoncé ses quatre capitaines pour la saison : Sergio Busquets, Gerard Piqué, Sergi Roberto et Jordi Alba.

𝒞𝒶𝓅𝓉𝒶𝒾𝓃𝓈 pic.twitter.com/v5FoovCTHn – FC Barcelone (@FCBarcelona) 9 août 2021

