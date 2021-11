Sergio Aguero pourrait être contraint de se retirer du football professionnel en raison de sa maladie cardiaque, selon des informations en Espagne.

L’international argentin a eu du mal à respirer et a eu des douleurs à la poitrine avant d’être remplacé avant la mi-temps du match de championnat à domicile de Barcelone contre Alaves en octobre.

Le buteur record Aguero a quitté la City cette année pour rejoindre Barcelone, mais a marqué son premier but pour le club contre son rival, le Real Madrid.

Aguero a été immédiatement transporté à l’hôpital pour effectuer des tests cardiaques et a été déclaré inactif pendant les trois mois suivants pendant que d’autres examens étaient effectués.

Cependant, « El Mati » de Catalunya Radio a rapporté que la nature de sa maladie cardiaque est devenue plus compliquée qu’initialement prévu.

Le dernier rapport suggérait que « les résonances médicales et les tests de stress qu’il a subis ces derniers jours détaillent que le problème cardiaque est plus grave qu’il n’était initialement évalué » au début.

Et cela pourrait l’amener à mettre fin à sa carrière de joueur de 18 ans, Barcelone ne faisant aucun autre commentaire sur l’état actuel de l’attaquant.

Aguero a remporté cinq titres de Premier League à Man City avant de partir cet été

L’attaquant de 33 ans n’avait rejoint le Barca qu’au cours de l’été après être parti en tant que meilleur buteur de tous les temps de Manchester City, où il a remporté plusieurs trophées à l’Etihad.

City a apporté tout son soutien à son ancien attaquant – le manager Pep Guardiola parlant d’Aguero donnant la priorité à sa santé par rapport à sa carrière de joueur.

« Bien sûr, ce sont des nouvelles difficiles pour tout le monde. Mais surtout pour lui et sa famille », a déclaré Guardiola.

« Nous lui souhaitons bonne chance, il le sait, de la part de tous les gens de Manchester City.

Aguero a connu de nombreux moments mémorables dans un maillot de City, notamment son but vainqueur du titre contre QPR

«Nous lui souhaitons un prompt rétablissement, mais peu importe le temps. La santé et la vie sont bien plus importantes que toute autre chose et il le sait.

«Je suis presque sûr qu’il est entre de très bonnes mains, de très bons médecins prendront soin de lui et il prendra soin de lui-même.

« Et reviens s’il le peut – sinon profite de sa vie et profite de ce qu’il a fait. Ça dépend, je ne suis pas médecin.

« Je ne sais pas exactement ce qu’il a, mais soyez prudent et soyez en sécurité pour le reste de sa vie. »