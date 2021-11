Sergio Aguero envoie un message positif après avoir été exclu pendant trois mois

L’attaquant de Barcelone Sergio Aguero a envoyé un message positif après avoir été exclu du jeu pendant au moins trois mois après avoir subi des tests cardiaques à l’hôpital.

Les Catalans ont confirmé lundi qu’Aguero était prêt pour une longue période après avoir été « soumis à un processus diagnostique et thérapeutique ». Le traitement d’Aguero « sera évalué afin de déterminer son processus de rétablissement » au cours des trois prochains mois.

L’homme de 34 ans a ensuite tweeté un message en réponse à la nouvelle et a donné un aperçu de ce qu’il ressentait.

« Je vais bien et de bonne humeur pour faire face au processus de récupération », a-t-il écrit. « Je tiens à tous vous remercier pour tant de messages de soutien et d’amour qui rendent mon cœur plus fort aujourd’hui. »

Estoy bien y con mucho ánimo para afrontar el proceso de recuperación. Quiero agradecerles a todos por tantísimos mensajes de apoyo y de cariño que hacen que mi corazón sea hoy más fuerte ❤️ https://t.co/fR0pHz1pA7 – Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) 1er novembre 2021

Les joueurs de Barcelone, dont Gerard Pique, Sergio Busquets, Ronald Araujo, Memphis Depay et Sergio Roberto, ont tous offert des messages de soutien à Aguero sur les réseaux sociaux après l’annonce de la nouvelle.

Le président Joan Laporta a également fait part de ses réflexions. Il a écrit sur Twitter : « Vous avez le soutien total de Barcelone Sergio Aguero ! Avec votre caractère et votre positivisme, nous vous reverrons sur le terrain pour marquer des buts. #ForçaKun.

Guérissez-vous bientôt, Sergio Aguero.